Bundesliga, 11° giornata: vincono facile Borussia Dortmund e Bayern

22-10-2022 19:26

Nella giornata di oggi 22 ottobre si sono giocate alcune partite valide per l’11° giornata di Bundesliga, il massimo campionato tedesco.

Pareggio spettacolare tra Augsburg e Lipsia, con un 3-3 che però non fa felice la formazione delle lattine austriache (al momento solo ottava in campionato).

Un altro pareggio spettacolare è il 2-2 tra il Bayer Leverkusen e il Wolfsburg alla BayArena. A segno Diaby e Frimpong per le Aspirine, Andrich e Arnold per gli ospiti.

Il Borussia Dortmund fa quello che vuole in casa e ne fa 5 al malcapitato Stoccarda. In gol per i gialloneri Bellingham (doppietta), Sule, Reyna e Moukoko.

Vince anche il Bayern Monaco, 2-0 in casa dell’Hoffenheim. A segno Musiala e Choupo-Moting.

Infine, vince il Friburgo per 2-0 contro il Werder Brema.

Al momento in campo Borussia M’Gladback e Eintracht Francoforte.