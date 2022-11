Bundesliga, 15° giornata: vincono Bayer Leverkusen e Bochum

12-11-2022 18:55

Si sono giocate oggi le partite valide per la 15° giornata di Bundesliga, il massimo campionato tedesco. Vince il Lipsia in trasferta 2-1 contro il Werder Brema, mentre cade in casa l’Hoffenheim, battuto 2-1 dal Wolfsburg.

2-0 è il punteggio col quale il Bayer Leverkusen si è liberato dello Stoccarda, mentre vince 1-0 il Bochum contro l’Augsburg (rete di Antwi-Adjei).

2-0 infine è il punteggio col quale l’Herta di Berlino si è liberata del Colonia. Ora in campo la partita tra Schalke 04 e Bayern Monaco.