Bundesliga, 23° giornata: vittorie di Friburgo e Hoffenheim, cade l'Union Berlin

19-02-2022 18:03

Nel pomeriggio si sono giocate alcune partite della 23° giornata di Bundesliga. Bella vittoria del Friburgo, che torna al successo dopo due giornate battendo in trasferta per 2-1 l’Augsburg coi gol di Petersen e Schlotterbeck. Inutile la rete di Gregoritsch al 16′ del momentaneo 1-1

Identico risultato per l’Hoffenheim, che fuori casa si sbarazza del Wolfsburg. Successo in rimonta per gli ospiti, che vanno sotto al 35′ con Wind ma rimontano in cinque minuti, tra il 73′ e il 78′, grazie ai gol di Bruun Larsen e Kramaric.

Successo casalingo per l’Arminia, che supera l’Union Berlin grazie alla rete di Okugawa al 53′. L’unico pareggio fin qui della giornata è l’1-1 tra Stoccarda e Bochum, con le reti di Bella-Kotchap (autogol) e Lowes.

OMNISPORT