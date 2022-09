Bundesliga, ancora un infortunio per Reus: Mondiali a rischio

17-09-2022 22:32

Marco Reus dovrà aspettare di sapere se le sue possibilità di partecipare alla Coppa del Mondo del Qatar 2022 sono finite dopo aver subito una sospetta lesione ai legamenti della caviglia.

L’attaccante tedesco si è infortunato in Bundesliga con il Borussia Dortmund nel derby contro lo Schalke di oggi, ed è stato costretto a uscire dal campo in barella e in lacrime durante il primo tempo.

Il dolore era evidente e con l’esordio della Germania nella Coppa del Mondo contro il Giappone a meno di due mesi di distanza, Reus potrebbe faticare a recuperare la piena forma fisica in tempo.

L’allenatore del Dortmund, Edin Terzic, ha detto che Reus ha avvertito un “forte dolore”, mentre il match winner della partita, Youssoufa Moukoko, ha detto di “sperare e pregare” che il suo compagno di squadra si riprenda presto.

“Non c’è nessuno con cui parlo più spesso del nostro medico di squadra in questo momento”, ha detto Terzic. “Oggi ha colpito il nostro capitano. È estremamente amaro, è stato estremamente sfortunato. Marco si è fatto male alla caviglia.

“Ho potuto parlargli solo brevemente nell’intervallo. Poi ha accusato un forte dolore. Quanto siano gravi le lesioni ai legamenti, non possiamo ancora rispondere. È un peccato perché Marco era in ottima forma, era in forma e ha giocato benissimo”.

Reus è stato nominato giovedì nella lista dei convocati di Hansi Flick, capo della Germania, in vista delle partite di Nations League contro Ungheria e Inghilterra.

La nazionale tedesca sarà preoccupata dalla prospettiva di perdere il 33enne, che ha vinto 48 caps internazionali.

Sarebbe particolarmente crudele per Reus, visto che non ha partecipato al trionfo della Germania nella Coppa del Mondo del 2014 dopo aver subito un infortunio alla caviglia in una partita di riscaldamento per quel torneo. Un altro infortunio, all’inguine, ha costretto Reus a rinunciare a Euro 2016.

“Nella sua carriera ha subito tante battute d’arresto”, ha dichiarato Terzic. “Speravamo che finalmente avesse superato il problema, soprattutto nell’anno della Coppa del Mondo. Speriamo che non sia così grave come sembrava”.