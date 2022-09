Bundesliga, il Bayern Monaco torna a vincere

30-09-2022 23:04

La crisi del Bayern Monaco sembra a questo punto passata. Dopo tre pareggi e una sconfitta, il club bavarese è riuscito a trovare di nuovo la vittoria in Bundesliga nell’anticipo dell’ottava giornata. All’Allianz Arena la squadra di Julian Nagelsmann si è infatti imposta per 4-0 sul Bayer Leverkusen.

Tre reti già nel primo tempo con Sané, Musiala e Mané. Quindi il poker definitivo di Müller sul finire della seconda frazione. Con questi tre punti il Bayern è ora a quota 15 accanto al Borussia Dortmund, per il momento a -2 dall’Union Berlino capolista. In settimana affronterà il Viktoria Plzen in Champions League.