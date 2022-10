Bundesliga, il Bayern torna a vincere: goleada al Friburgo

16-10-2022 22:11

Il Bayern Monaco è tornato al successo in campionato. Dopo il pari nel Der Klassiker con il Borussia Dortmund, il club bavarese si è imposto per 5-0 all’Allianz Arena nello scontro diretto con il Friburgo. Goleada dei ragazzi di Julian Nagelsmann con cinque marcatori diversi: Gnabry, Choupo-Moting, Sané, Mané e Sabitzer.

Risultato importante per il Bayern Monaco, già qualificato agli ottavi di Champions League, che ha così scavalcato proprio il Friburgo in classifica. Dopo dieci giornate di Bundesliga, i bavaresi sono ora secondi con 19 punti a -4 dall’Union Berlino capolista, vittorioso per 2-0 sul Borussia Dortmund.