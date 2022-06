Bundesliga, l'AD del Dortmund contro la Premier per il caso Mane

26-06-2022 17:00

L’amministratore delegato del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha criticato gli “idioti arroganti” dei media inglesi, elogiando il Bayern Monaco per l’acquisto di Sadio Mane.

Il Bayern ha confermato l’ingaggio di Mane dal Liverpool mercoledì scorso e Watzke ha definito il trasferimento del 30enne come un’operazione che migliora la qualità della Bundesliga.

Con i trasferimenti di Karim Adeyemi e Adam Hlozek rispettivamente al Dortmund e al Bayer Leverkusen, e con Ryan Gravenberch che si appresta a firmare per il bavaresi, i top club della Bundesliga si sono rinforzati con giovani di talento.

Nel frattempo, il vincitore della Coppa del Mondo Mario Gotze passerà all‘Eintracht Francoforte in vista del debutto in Champions League.

In un’intervista alla Bild, l’amministratore delegato del Dortmund ha elogiato il trasferimento di Mane e ha ribattuto alla competitività dei club inglesi in risposta ai commenti di Dean Saunders su Talksport, sostenendo che Mane sprecherà il suo momento migliore giocando in un campionato non competitivo.

“Sadio Mane è un ottimo trasferimento, per il quale mi congratulo espressamente con il Bayern”, ha detto Watzke. “Ci sono sempre degli idioti arroganti, come in questo caso. Come membro del consiglio di amministrazione dell’associazione europea dei club ECA, so che il calcio tedesco ha ancora una buona reputazione. Gli inglesi non hanno vinto nessuno dei tre titoli europei della scorsa stagione, anche se avrei dato una possibilità a Jürgen Klopp con il Liverpool in Champions League”.

Oltre al suo ruolo al BVB, Watzke è anche presidente del consiglio di vigilanza della DFL, che supervisiona il funzionamento dei campionati nazionali professionistici della Germania.

Pur esprimendo l’entusiasmo del Dortmund per il ritorno dell’agguerrito rivale Schalke nella massima serie tedesca insieme al Werder Brema, ha insistito sull’importanza della salute generale della Bundesliga e dei trasferimenti di alto profilo.

“Non aspettiamo solo il Revierderby, ma tutta la Bundesliga, perché è la madre di tutti i derby”, ha detto Watzke. È importante perché l’anno prossimo ci saranno già molte condizioni per la rivendita dei diritti televisivi nel 2025 e se la Bundesliga farà il boom in questa stagione, questo ci aiuterà molto con il marketing. La Bundesliga deve ottenere stelle come Mane e Gotze, ma anche crearne nuovamente”.