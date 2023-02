Bundesliga: tre squadre in testa alla classifica a pari punti

Dopo i risultati del 21° turno Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Union Berlino si trovano assieme lì davanti.

Se in Italia il discorso scudetto è di fatto ormai archiviato, non si può di certo dire lo stesso in Germania. Perché infatti al termine del 21° turno di Bundesliga possiamo trovare ora ben tre squadre in testa alla classifica a pari punti: Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Union Berlino sono infatti lì davanti tutte assieme a quota 43.

Un fine settimana particolare, che ha visto il Bayern sconfitto 3-2 in casa del Borussia Monchengladbach. Poi nelle gare della domenica, l’Union Berlino non ne ha approfittato fino in fondo pareggiando 0-0 con lo Schalke 04 ultimo. Così è arrivato in testa anche il Borussia, che ha battuto 4-1 l’altra squadra della capitale: l’Hertha Berlino.