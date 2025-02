C'è Juve-PSV, ma i tifosi bianconeri puntano l'Inter: no sold out in Champions, pienone per il Derby d'Italia

Stasera l'euro-sfida col Psv, domenica il big match con l'Inter: bianconeri chiamati a un doppio incontro casalingo da brividi. Ma in Champions lo Stadium non sarà pieno.

Due partite che possono indirizzare la stagione della Juventus, entrambe allo Stadium. Si parte stasera con l’andata dei playoff di Champions contro il Psv, quindi il derby d’Italia in programma domenica sera con l’Inter. La differenza sarà nel colpo d’occhio: se per la sentitissima sfida con i rivali nerazzurri l’arena bianconera è già sold out, per l’impegno europeo – a poche ore del match – c’è ancora disponibilità (minima) di biglietti.

Juventus, no sold out in Champions: ecco perché

No, i tifosi della Signora non hanno snobbato la Champions. Del resto, la doppia sfida contro gli olandesi del Psv sancirà il destino europeo della squadra di Thiago Motta. Ottavi o eliminazione, non c’è altra via d’uscita. E la seconda ipotesi non è contemplata, perché sarebbe un fallimento.

Ora veniamo alle ragioni per cui i sostenitori della Juventus hanno optato per il derby d’Italia. Innanzitutto, a differenza della coppa dalle grandi orecchie, in campionato i bianconeri possono contare sullo zoccolo duro degli abbonati, che sono poco meno di 20mila. Dunque, è più facile riempire lo Stadium.

Motivi logistici: la scelta dei tifosi non piemontesi

La Juventus, poi, vanta tifosi in ogni angolo dello Stivale. E buona parte dei sostenitori che popolano gli spalti dell’Allianz Stadium arriva proprio da fuori regione. Ciò comporta – per ovvi motivi – che è molto più comodo spostarsi nel weekend anziché durante la settimana. E, anche in virtù dei costi delle due partite, molti si sono trovati dinanzi a un bivio: o l’una o l’altra, preferendo così il derby d’Italia contro i rivali dell’Inter.

C’è anche un altro dettaglio che non va trascurato: pur avendo il club messo in vendita i biglietti per l’andata dei playoff prima del sorteggio, la Juve ha scoperto il nome della sua euro-avversaria solamente il 31 gennaio. Un aspetto, questo, che potrebbe aver condizionato la scelta di non pochi tifosi.

Quanti biglietti ci sono ancora per la Champions

A scanso di equivoci lo chiariamo subito: sono pochi. Però è chiaro che a poche ore dalla partita fa notizia la disponibilità di alcune di centinaia di biglietti, quando in genere nella fase a eliminazione diretta della Champions è sempre stato molto, ma molto difficile accaparrarsi il prezioso tagliando.

Finora sono stati 38.500 i biglietti venduti ed è ancora possibile trovarne qualcuno in particolare nei settori Est e Ovest.