Juventus-PSV, dove vederla in tv e streaming Champions League 2024/2025: orario, probabili formazioni, arbitro

I bianconeri ospitano gli olandesi all'Allianz Stadium per la gara di andata dei playoff di Champions League. Le probabili scelte di Thiago Motta e Bosz e dove vedere la partita.

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

La Juventus ospita il Psv Eindhoven all’Allianz Stadium di Torino (calcio d’inizio alle ore 21) per la gara di andata dei playoff di Champions League. I bianconeri dovranno sfruttare al meglio il fattore campo, per presentarsi al Philips Stadion di Eindhoven, mercoledì 19 febbraio (ore 21) con un vantaggio da amministrare: chi passa il turno accede agli ottavi di finale di Champions League. Di seguito le probabili formazioni e come seguire Juventus-Psv Eindhoven in tv e in streaming.

Juventus-Psv Eindhoven, quando si gioca

Mai in questa stagione la Juventus ha vinto tre partite di fila. Può riuscirci questa sera contro il Psv Eindhoven dopo aver ottenuto due successi consecutivi in campionato (4-1 all’Empoli e 2-1 in casa del Como). Gli olandesi, invece, hanno tirato il freno in Eredivisie conquistando due punti negli ultimi 180’ subendo l’aggancio in vetta da parte dell’Ajax.

Nella Phase League di Champions League, le due squadre si sono già affrontate, sempre sul terreno di gioco torinese: i bianconeri si imposero 3-1 grazie alle reti di Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez (per gli olandesi a segno, nel recupero, Saibari). Nel girone unico la Juventus ha chiuso al 20° posto con 12 punti all’attivo, mentre il Psv ha ottenuto 14 punti per un onorevole 14° posto in classifica. Ecco le informazioni per seguire l’incontro Juventus-Psv Eindhoven in diretta TV e streaming:

Partita: Juventus-Psv Eindhoven

Dove: Allianz Stadium, Torino

Quando: martedì 11 febbraio 2025

Orario: 21:00

Diretta Tv e streaming: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252), Sky Go, NOW Tv

Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Juventus-Psv Eindhoven in tv e streaming

I tifosi della Juventus e gli appassionati di calcio che desiderano seguire la partita Juventus-Psv Eindhoven potranno farlo sintonizzandosi, alle ore 21, su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) o su Sky Sport (252). Ricordiamo che Sky trasmette 185 incontri su 203 in esclusiva della Champions League 2024-2025. Le restanti 18 gare sono un’esclusiva di Amazon Prime Video (che non trasmetterà il match di stasera). Chi volesse seguire l’incontro in streaming, Juventus-Psv Eindhoven sarà visibile tramite Sky Go e NOW Tv.

Juventus-Psv Eindhoven, le probabili formazioni

Oltre che ai lungodegenti Bremer, Milik e Cabal, Thiago Motta dovrà fare a meno di Cambiaso e Kalulu. Probabile un turno di riposo per lo spento Koopmeiners dopo l’errore contro il Como in occasione del gol di Diao per il momentaneo pareggio dei lariani.

Possibile la conferma di Weah da terzino destro, con Veiga accanto a Gatti al centro della difesa. A centrocampo scalpita Douglas Luiz, in avanti Nico Gonzalez e Yildiz (entrambi a segno nella gara di Phase League) dovrebbero accompagnare Kolo Muani, 5 reti nelle prime 3 gare in bianconero. Ancora una panchina per Vlahovic.

Il Psv si schiera a specchio (col 4-3-3). Assenti Pepi e Tilman, il tecnico Bosz schiererà due ex Serie A dal primo minuto: l’ex bolognese Schouten a centrocampo e Ivan Perisic in attacco (il terzo, Karsdorp, dovrebbe partire dalla panchina). In mediana Veerman e Saibari, che a Torino ha già segnato. Al centro del tridente ci sarà De Jong.

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio, Weah, Gatti, Veiga, Savona; Douglas Luiz, Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Kolo Muani, Yildiz. A disp.: Perin, Pinsoglio, Kelly, Rouhi, Koopmeiners, Thuram, Conceicao, Vlahovic, Mbangula. All.: Thiago Motta.

L’arbitro del match

Juventus-Psv Eindhoven sarà diretta dal tedesco Daniel Siebert, coadiuvato dai connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn. Il quarto ufficiale sarà Daniel Schlager, al Var Christian Dingert, mentre l’assistente al Var sarà Sören Storks.

Siebert ha già arbitrato la Juventus. Tre i precedenti, decisamente negativi per i bianconeri, non tanto per i risultati ottenuti quanto per alcune decisioni alquanto discutibili. L’ultimo risale alla semifinale di andata di Europa League nella stagione 2022-2023, quando la Juventus contestò un mancato fallo di Bade su Rabiot, contro il Siviglia (gara terminata 1-1).

Per un altro fischio non concesso (fallo di Albiol su Vlahovic), prima del gol di Parejo, vi furono polemiche anche nel match di Champions League 2021-2022 contro il Villareal (altro 1-1). Inoltre mancò l’espulsione di Estupinan per un brutto intervento su McKennie. Il primo precedente risale alla stagione 2020-2021, in un match di Champions League contro il Ferencvaros, nella fase a gironi: 3-0 per i bianconeri.