Juventus, Kolo Muani gioie, gol e dolori: quanto costa comprarlo e come può restare senza svenarsi

Il mondo bianconero si gode un bomber che però non è suo. Il riscatto dell'attaccante non è scontato e potrebbe passare da una cessione illustre

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Ci ha messo davvero poco Randal Kolo Muani a conquistare il mondo Juve. 5 gol in 3 partite rappresentano un biglietto da visita decisamente entusiasmante per il bomber francese. Eppure da un lato il bottino già così lauto preoccupa un po’ i supporter di fede bianconera. Il motivo è legato al fatto che il 26enne è a Torino solamente in prestito secco dal PSG per cui riscattarlo costerebbe un botto. Ma le possibilità esistono?

Kolo Muani a Torino solo di passaggio?

Cristiano Giuntoli ha dovuto fare di necessità virtù a gennaio. Il mercato della Juventus è stato caratterizzato da prestiti, per lo più secchi. Non c’è alcun diritto di riscatto né nei confronti di Kolo Muani né tantomeno nei confronti di Renato Veiga. Ma concentriamoci sull’attaccante che al momento appare una priorità. L’impatto che ha avuto il bomber del PSG probabilmente non se lo attendeva nessuno e richiede riflessioni immediate.

La Juve fa i conti: quanto vale il francese?

Diciamo che è strano vedere la Juve valorizzare calciatori non propri, in stile provinciale. Ma il momento è quello che è, dal punto di vista finanziario. Kolo Muani pesa sul bilancio del Paris Saint-Germain circa 50 milioni di euro con il cartellino che fu pagato dai rossoblù 90 in tutto bonus inclusi. Per averlo solamente 6 mesi la Juve ha investito oltre 5 milioni tra costo del prestito, oneri accessori e bonus. Senza dimenticare l’ingaggio: 4 milioni netti per 6 mesi.

Da Vlahovic i soldi per l’acquisto

Non parliamo di cifre impossibili per i bianconeri. Ma chiaramente il possibile acquisto dell’attaccante di Bondy deve necessariamente passare dalla cessione di Dusan Vlahovic. Il serbo è destinato a cambiare aria, anche perché a Torino non si trova più bene e ha un contratto in scadenza 2026 con minime chance di rinnovo. Passa tutto da qui e ovviamente anche dalla volontà di Kolo: in estate potrebbero bussare alla sua porta anche altri club. Specialmente se dovesse continuare così. L’alternativa per confermare Kolo Muani a basso costo però esiste: la Juve potrebbe chiedere un ulteriore prestito oneroso, rinunciando all’acquisto e sgravando i francesi per un altro anno del corposo stipendio del bomber.