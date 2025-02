Juventus, Thiago Motta: la risposta alle critiche a Koopmeiners e la sentenza su Vlahovic

L'allenatore della Juve e il capitano, Manuel Locatelli, hanno presentato la sfida contro il Psv, valida per l'andata dei playoff di Champions League

Non c’è tempo per riposare in casa Juve. La squadra di Thiago Motta, a pochi giorni dalla vittoria esterna contro il Como, tornerà in campo per la gara d’andata dei playoff di Champions League contro il Psv. Appuntamento fissato per domani, martedì 11 febbraio, con calcio d’inizio fissato alle 21.

I bianconeri, dopo un periodo di alti e bassi, sembrano aver ritrovato slancio, come dimostrano le due vittorie consecutive in campionato che hanno riportato fiducia ed entusiasmo in vista dell’appuntamento europeo. Dopo la seduta di rifinitura svolta questa mattina, il tecnico italo-brasiliano, insieme a Manuel Locatelli, hanno presentato la gara in conferenza stampa, analizzando le insidie del match e le condizioni della squadra.

Locatelli: “Kolo Muani? Ragazzo perbene. E su Koopmeiners…”

Manuel Locatelli prende la parola e analizza la sfida contro il PSV, avversario già affrontato nella League Phase. Il centrocampista bianconero sottolinea l’importanza del match: “Sarà una partita importantissima, in casa e contro una squadra giovane. Sarà diversa rispetto alla scorsa volta”. La Juve arriva all’appuntamento con rinnovata fiducia dopo le due vittorie in campionato: “Il successo aiuta sempre nelle gare successive. Siamo consapevoli della nostra forza”.

Progressi evidenti per la squadra di Thiago Motta: “Siamo cresciuti come squadra e come gruppo. Abbiamo più consapevolezza, ci sono margini di miglioramento. Personalmente, credo che dovrei diventare un po’ più finalizzatore ma sono soddisfatto di quello che sto facendo”. E sulla responsabilità con la fascia di capitano: “È una responsabilità che ho tutti i giorni”.

Sul nuovo arrivato Kolo Muani: “Le qualità le conosciamo già tutti. È davvero un ragazzo perbene, è facile lavorare con ragazzi così”. E sugli altri nuovi innesti: “La cosa importante quando arrivi alla Juventus è la responsabilità che si ha. Ci vogliono risultati subito e chi è qui lo deve spiegare ai nuovi”.

Partita dopo partita, i punti pesano di più: “Cerchiamo sempre di avere il dominio e il possesso palla. La nostra identità non deve cambiare”. Tornando alla gara contro il Psv: “In casa bisogna vincere, i calcoli poi li facciamo alla fine. Dal punto di vista mentale, il format della Champions non conta, arriviamo sempre concentrati. A centrocampo sarà una battaglia importante. Koopmeiners? Grande giocatore, è un piacere giocare con lui”. Infine, su cosa è mancato finora alla Juve: “Ci è mancata l’esperienza soprattutto in alcune fasi di partita. Bisogna migliorare sotto questo aseptto. Ma c’è stata l’attitudine al lavoro, di tutti”.

Motta: “Psv squadra giovane, sappiamo cosa aspettarci”

Thiago Motta ha analizzato la gara di domani con il Psv: “È una sfida importante, lo sappiamo tutti. Si tratta di una grande partita da giocare al massimo. Ritmo, dinamismo, difendere e attaccare insieme”. Rispetto alla gara di settembre: “Loro sono giovani e fanno un’ottima prima pressione, con grande coraggio. Abbiamo sofferto il loro palleggio e possesso palla, come anche l’arrivo dei loro terzini che arrivano da dietro e gli inserimenti. Sappiamo cosa aspettarci”.

Non solo una sfida importante per il cammino in Champions, bensì la prima a eliminazione diretta nella competizione europea per Motta: “Forse sarò un po’ nervoso ma vivo tutte le sfide con la stessa intensità. Io cerco l’emozione, mi piace il calcio anche per questo. Oggi sono molto tranquillo perché vedo la squadra bene”.

Proprio sulla crescita della squadra: “Sono cambiate tante cose. La resilienza della squadra è aumentata, mi piace vedere come si allenano e convivono. La grande sfida è migliorare sempre, giorno dopo giorno. Domani è una storia diversa rispetto alla buona partita fatta a settembre. L’obiettivo è qualificarci”.

Una settimana importante per la Juve: domani l’andata con il Psv, il ritorno con gli olandesi in programma la prossima settimana. Nel mezzo, il derby d’Italia con l’Inter: “Abbiamo una squadra giovane. Quando sei la Juve tutte le partite sono importanti. Il nostro momento è buono, con tutte le difficoltà passate è aumentata molto la fiducia di questa squadra. Se siamo i favoriti? No. Loro proveranno a giocare e attaccare. È la loro filosofia”.

L’allenatore: “Koop? Lo vedo bene. E sul futuro di Vlahovic…”

Motta si è focalizzato sui singoli: “Koopmeiners? È stato scritto e detto tanto, ma io lo vedo bene sempre. Sono molto contento di lui. Si allena al massimo. Sono molto soddisfatto, poi tutti, compreso io, possiamo sempre migliorare. Se ho parlato con lui del Psv? Sono una grande squadra e la rispettiamo molto, così come il suo allenatore. Dovremo essere al nostro massimo livello per competere con loro”.

E su Kolo Muani: “È stato molto bravo lui, ma lo sono stati anche i compagni che l’hanno messo nelle condizioni. Il singolo da solo non va da nessuna parte. Le sue qualità fanno alzare il livello del gruppo, ma come tanti altri. Lui sta molto bene”. Riguardo Vlahovic: “Lo vedo benissimo, come tutti gli altri. Sono tutti motivati e determinati. Ma non tutti possono giocare. Conta la qualità, non il minutaggio. Se Vlahovic giocherà sarà d’aiuto alla squadra. Per il futuro contiamo tantissimo su di lui”.

Infine, Thiago Motta ha fatto il punto sugli infortunati: “Cambiaso non sarà disponibile domani. Non ci saranno nemmeno Bremer, Cabal, Kalulu, Milik e Adzic“.