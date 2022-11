23-11-2022 19:31

È novembre, il primo Mondiale autunnale della storia è appena iniziato e gli Azzurri sono costretti a fare da spettatori per la seconda edizione consecutiva. Eppure, proprio in questi giorni c’è un’Italia che vince e che fa sognare.

Calcio in crisi? L’Italia dello sport si consola con il curling

In assenza degli eroi della pedata non qualificatisi a Qatar 2022 e in attesa delle gesta della nazionale di Coppa Davis il sorriso arriva dal curling, sport invernale per eccellenza che continua a riservare grandi soddisfazioni ai colori italiani 16 anni dopo l’indimenticabile anno del “colpo di fulmine”, scoppiato durante i Giochi di Torino 2006, quando un intero paese si innamorò di questo sport fino a quel momento pressoché sconosciuto grazie alla prima, storica partecipazione della nazionale italiana alle Olimpiadi.

Europei di curling: l’Italia sa solo vincere e sogna in grande

Agli Europei di curling in corso di svolgimento in Svezia, a Ostersund, infatti, la nazionale azzurra sa solo vincere e a una giornata dalla fine del round robin ha già ottenuto il pass per le semifinali. L’ultima vittima dell’Italia è stata la Spagna, ottava nazionale consecutiva ad inchinarsi allo stato di grazia dello skip Joel Retornaz,di Sebastiano Arman, Mattia Giovanella e di Amos Mosaner, il giocatore di curling più famoso d’Italia grazie allo storico oro olimpico conquistato a Tokyo 2020 in coppia con Stefania Constantini.

L’Italia ha battuto la Spagna per 9-5 restando così al comando della classifica generale: per il quartetto azzurro non è stata una partita facile, perché il repentino 3-0 è stato annullato dalla rimonta della Spagna, portatasi sul 4-4 all’intervallo, prima di cedere inesorabilmente alla forza degli Azzurri, con due punti nel sesto end e altri due che hanno permesso di rubare il martello nel settimo periodo.

Gli Azzurri si giocheranno il primato giovedì nello scontro diretto con la Scozia. In caso di vittoria l’Italia affronterebbe in semifinale la quarta della classifica, mentre in caso di ko il piazzamento dipenderà dall’esito di Svizzera-Germania.

Dall’oro olimpico al bronzo mondiale: in Italia è curling-mania

La nazionale italiana di curling maschile è da anni ai vertici a livello europeo, come attesta il terzo posto ottenuto agli Europei 2018 e a quelli del 2021, migliori risultati di sempre insieme al bronzo del 1986. Altro bronzo per quanto riguarda i Mondiali, nell’ultima edizione svoltasi nella scorsa primavera a Las Vegas con Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin, prima medaglia conquistata dall’Italia nella propria storia alla rassegna iridata.

Il tutto pochi mesi dopo la straordinaria impresa compiuta a Tokyo da Amos Mosaner e Stefania Constantini, capaci di conquistare il primo oro olimpico nella storia del curling italiano con 11 vittorie in altrettante partite, l’ultima contro la Norvegia. La popolarità dello sport è quindi in continua ascesa: le aspettative e l’entusiasmo che si sono create per le imprese degli Azzurri a Ostersund fanno presagire altre giornate di gloria.