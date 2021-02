Di Francesco, dopo la sconfitta con il Torino, è di fatto stato sollevato dall’incarico. Il Cagliari è già al lavoro per individuare il sostituto ideale per provare a scuotere la squadra, al momento nella zona calda della classifica.

Tra i tanti nomi in lizza, come rivelato da Sky Sport, ci sarebbe anche Donadoni. L’ex CT della Nazionale (ha allenato gli Azzurri dal 2006 al 2008) è reduce da una negativa esperienza in Cina alla guida del Shenzhen.

OMNISPORT | 21-02-2021 09:44