A lavoro non solo in uscita, ma anche in entrata. A Cagliari il mercato decolla e dopo l’addio di Joao Pedro, andato al Fenerbahce, i rossoblù piazzano l’innesto a centrocampo. Il nuovo volto della formazione sarda arriva dalla Slovenia, dove si è trovato l’accordo con il nuovo innesto prontamente annunciato sui canali social del Cagliari.

Si tratta del franco-congolese Antoine Makoumbou, classe 1998 che ha appena firmato un contratto quadriennale con il Cagliari con scadenza al 30 giugno 2026. Centrocampista centrale fisico e all’occorrenza mediano, Makoumbou è cresciuto nelle giovanili del Monaco, per poi vivere esperienze sportive tra Francia, Germania e per l’appunto Slovenia. L’ultima stagione l’ha giocata nel Maribor, disputando 33 partite e risultando un punto fermo della formazione slovena. Fabio Liverani potrà contare su un nuovo faro al centro del suo centrocampo.

