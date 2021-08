Cagliari, dramma Rog: nuova rottura del crociato

La sfortuna continua a perseguitare Marko Rog. Il centrocampista del Cagliari si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore destro a seguito dell’infortunio rimediato nella sfida amichevole contro l’Augsburg.

La società sarda, attraverso un comunicato ufficiale, ha chiarito che si tratta dello stesso ginocchio al quale l’ex Napoli si era già operato lo scorso dicembre dopo il grave infortunio occorsogli nel match di campionato contro la Roma:

“A seguito dell’infortunio riportato nel corso della partita disputata ieri contro l’Augsburg, Marko Rog è stato sottoposto nella mattinata odierna ad una visita specialistica ed accertamenti strumentali presso la clinica “Korian” di Quartu Sant’Elena. Gli accertamenti hanno evidenziato la completa rottura del neo legamento crociato anteriore del ginocchio destro, impiantato dal professor Christian Fink presso la clinica “Hochrum” di Innsbruck lo scorso dicembre, in precedenza intervenuto per ricostruire per due volte anche il legamento crociato dell’attaccante Leonardo Pavoletti. Si rendono pertanto necessari ora nuovi accertamenti e valutazioni specialistiche in vista di definire l’iter a cui il calciatore croato si dovrà sottoporre”.

Rog è sbarcato in Sardegna nell’estate del 2019 disputando la sua prima stagione cagliaritana con i gradi del titolare. Decisamente meno bene è andata la sua seconda annata dove il minutaggio è drasticamente calato soprattutto a causa del guaio al ginocchio che lo ha estromesso dai giochi alle soglie dell’anno nuovo.

Problema che, a distanza di pochi mesi, ha presentato nuovamente il conto funestando il percorso di recupero del croato classe 1995, vittima del secondo gravissimo infortunio al ginocchio che a questo punto compromette, inevitabilmente, la stagione che avrebbe dovuto rilanciarlo.

