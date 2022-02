27-02-2022 13:20

Doppia soddisfazione per Raoul Bellanova dopo il gol segnato all’Olimpico Grande Torino contro i granata. È diventato infatti il più giovane difensore del Cagliari a segnare in serie A da quando ci sono i tre punti a vittoria. Bellanova ha 21 anni e 286 giorni. Con la sua rete, ha portato in vantaggio gli isolani contro la squadra di Juric.

OMNISPORT