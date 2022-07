Cagliari, Lapadula è ai dettagli

23-07-2022 15:34

Gianluca Lapadula sta per cambiare squadra. L’attaccante italo-peruviano è infatti a un passo dal Cagliari. L’accordo fra il club rossoblù e il Benevento è ormai ai dettagli, come riportato da Sky Sport. Manca davvero poco per il suo approdo in Sardegna.

Il futuro del giocatore sarà dunque ancora nel campionato di Serie B, con Lapadula che lascerà così il Benevento dopo due stagioni. All’inizio della prossima settimana, già lunedì, potrebbero esserci le visite mediche dell’attaccante con il Cagliari.

