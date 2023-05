Cagliari, prosegue la preparazione playoff: seduta aperta ai tifosi

Nella giornata di giovedì, allenamento a porte aperte alla Unipol Domus

24-05-2023 17:55

Prosegue la preparazione del Cagliari di mister Claudio Ranieri in vista della gara di sabato contro il Venezia valevole per il turno preliminare dei playoff verso la Serie A (fischio d’inizio all’Unipol Domus alle 20,30): la squadra è scesa in campo al centro sportivo di Assemini per una sessione di allenamento dedicata ad esercitazioni tecniche e possesso palla. In chiusura è stata giocata una partita su campo ridotto.

Domani mattina (giovedì), all’Unipol Domus si terrà una seduta a porte aperte: l’appuntamento è fissato a partire dalle 10,15, con accesso libero, a porte aperte: sarà a disposizione il settore Curva Nord. Alle 12,45 mister Ranieri avrà quindi luogo la conferenza di presentazione al match contro i lagunari.