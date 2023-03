Cagliari, Ranieri: "Dobbiamo provarci fino in fondo"

L'allenatore dei sardi: "Non possiamo permetterci passi falsi"

30-03-2023 21:06

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri in conferenza stampa ha presentato la partita contro il Sudtirol: “Bisogna provarci fino in fondo, piace anche ai tifosi questo, quello di provarci fino all’ultimo. Proprio perché è difficile a me piace. Per la Serie A non possiamo permetterci passi falsi e comunque ci alleniamo per quella che potrebbe essere la seconda possibilità, se non ci riusciremo stavolta”.

Il soldout: “Credo che siano stati i ragazzi a caricare l’ambiente, non io. Dopo Reggio ed Ascoli col 4-0 hanno generato entusiasmo, viene da dire “io ci sono” e questo porta ad appassionare i tifosi, ed è bello per i ragazzi”.