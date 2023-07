Cagliari, Ranieri fa un annuncio sul futuro: ecco dove chiuderà la carriera

Dal Cagliari al Cagliari. Una carriera lunghissima per il 72enne tecnico romano e che continua ancora. L'ex condottiero del Leicester dei miracoli ha svelato il proprio futuro.

25-07-2023 16:39

Claudio Ranieri il prossimo ottobre compirà 72 anni. Ha trascorso un’intera vita nel calcio, ma ha ancora tanta voglia di vedere il pallone rotolare e di insegnare ai più giovani. La sua ultima missione si chiama Cagliari, immediatamente riportato in serie A grazie al suo straordinario lavoro. Proprio i rossoblù, passato e presente del tecnico romano, saranno l’ultimo club della sua carriera. Dopodiché qualche altro sfizio, naturalmente sempre nello stesso settore, potrebbe ancora toglierselo il navigato condottiero.

La Sardegna ultima tappa. Con una possibile eccezione…

A raccontare quale sarà l’epilogo della sua lunga e appassionante avventura nel calcio è stato lo stesso Ranieri. Che ha parlato ai microfoni di TGR Rai Calabria: “Credo che finirò la mia carriera a Cagliari“. Difficile che possa ripensarci: “Speranze di vedermi in un altro club? No, Cagliari sarà la mia ultima tappa“. C’è soltanto una possibilità che potrebbe farlo vacillare, tenendolo ancora incollato alla panchina: “Farei un’eccezione solo se ci fosse una buona Nazionale disposta a chiamarmi, perché ci rimasi molto male nella mia missione in Grecia“.

Un lungo viaggio dal Cagliari al…Cagliari

D’altra parte è difficile chiedere di più ad un uomo che si appresta alla sua trentasettesima stagione da allenatore. E che ha girato praticamente in lungo e in largo, vincendo e perdendo ma sempre dando tutto e facendosi amare da ogni piazza in cui ha avuto modo di lavorare. Dal Vigor Lamezia al Cagliari, il viaggio è stato lunghissimo. La sua prima panchina importante fu proprio quella rossoblù, sulla quale è tornato per dare una mano a un club in difficoltà. Missione compiuta, col gol di Pavoletti che ha deciso la finale playoff col Bari, a coronamento di una estenuante rimonta.

Napoli, Firenze, Roma e il miracolo Leicester: i capolavori di Ranieri

Tantissime, poi, sono state le tappe del suo percorso, dal primo Napoli post Maradona alla Fiorentina condotta al successo in Coppa Italia nel 1996, a spezzare un lungo digiuno di trofei. E come dimenticare il Leicester col miracolo Scudetto e la sua Roma. Spagna, Inghilterra, Francia, Grecia i paesi che lo hanno amorevolmente accolto e nei quali lui ha saputo farsi apprezzare sia umanamente che professionalmente. E il viaggio continua…