Cagliari: Ranieri rivela chi sarà il portiere, chi va comprato e futuro Nandez

A 71 anni Ranieri è ancora pieno di entusiasmo: "In A per rimanerci". Alla società chiede un difensore e due centrocampisti, su Jankto: "È forte"

15-07-2023 13:50

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Settantuno anni e non sentirli. Dopo aver compiuto l’ennesima impresa di una carriera pazzesca portando il Cagliari in Serie A, Claudio Ranieri presenta la nuova stagione col solito entusiasmo di sempre. Come fosse la sua prima volta. Ha parlato di tutto, l’allenatore di Testaccio, che nel 2016 fece vincere una storica Premier League al Leicester. Obiettivi, mercato, giocatori: di questo ha discusso in occasione della conferenza stampa odierna.

La nuova missione di Ranieri: guidare il Cagliari alla salvezza

Cagliari è un pezzo di cuore. Perché è da lì che la sua carriera, trent’anni fa, ha preso il largo. Ed è per amore e riconoscenza che ha deciso di tornare: serviva un aiuto concreto nel momento più delicato della storia del club. La promozione, però, è già alle spalle. “Sì, ora è un’altra storia. Dobbiamo lottare tutti insieme, anche perché il calendario non è stato mite. Siamo l’ultima arrivata, ma vogliamo rimanere in Serie A“.

Ranieri ha le idee chiare sul Cagliari che dovrà nascere

“Un mix di giovani ed esperienza”. Questo il segreto per provare a guadagnarsi la permanenza nel calcio che conta. “Possiamo contare su uno zoccolo duro, che trasmetterà ai nuovi l’attaccamento alla maglia” assicura Ranieri. Intanto la società ha già messo a disposizione del tecnico romano un nuovo portiere: l’ex enfant prodige dell’Udinese Scuffet. “Chi sarà il titolare? Radunovic, ma Scuffet è un elemento che offre garanzie”.

Gli obiettivi di mercato: ecco cosa serve al Cagliari

Ranieri indica tre rinforzi per innalzare lo spessore qualitativo della rosa. “Sì, servono un difensore di esperienza e almeno due attaccanti. Perché in Serie A è necessario avere le spalle coperte, visto che abbiamo anche calciatori con più di trent’anni”. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, sono due i nome che circolano con maggiore insistenza, ovvero quelli di Gianmarco Ferrari del Sassuolo e Palomino dell’Atalanta.

Ranieri sul futuro di Nandez, Mancosu e Rog

Tre nomi illustri, quelli di Nandez, Mancosu e Rog, il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Ranieri si augura di poterli avere ancora a disposizione: “Mi auguro che rimangano. Sia chiaro, però: non farò sconti a nessuno. Gioca chi mi dà più garanzie”.

Il benvenuto del tecnico al nuovo acquisto Jankto

A volere con decisione il centrocampisto ceco è stato proprio Ranieri, che lo aveva già allenato ai tempi della Sampdoria. “È forte, corre, fa assist e segna. E mi fa piacere che la società promuova l’inclusione“, chiosa il merito all’outing del calciatore, primo calciatore dichiaratamente omossesuale a giocare in Serie A.