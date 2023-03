Cagliari, Ranieri sicuro: "Il nostro obiettivo resta il secondo posto"

Il tecnico dei sardi ha presentato il prossimo impegno casalingo contro l'Ascoli di Breda

08-03-2023 14:30

A due giorni da Cagliari-Ascoli, il tecnico dei sardi Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa del momento rossoblù, presentando la gara in programma all’Unipol Domus e valevole per la ventinovesima giornata di Serie B 2022-2023. “Affrontiamo un Ascoli che nelle ultime cinque gare, con l’arrivo di Breda, ha fatto molti punti, perdendo col Bari solo su rigore. L’ostacolo sarà dei più scomodi, servirà una gara di alto livello e sono convinto che la squadra saprà rispondere presente”.

E ancora: “A Brescia siamo stati un po’ troppo lunghi, non per demerito nostro ma per merito del Brescia. I ragazzi sono pronti, sanno cambiare sistema di gioco all’occorrenza, un po’ come tutte le squadre. Dobbiamo reagire e fare meglio senza dubbio, ma i giocatori lo sanno. Domenica il loro impegno, la dedizione, sono stati ottimi, ed è importante non perdere quando non riesci a vincere. Il nostro obiettivo resta il secondo posto”