Caicedo all'Inter, le prime parole: “Ringrazio prima di tutto Inzaghi”

29-01-2022 16:00

Felipe Caicedo rilascia la prima intervista da giocatore dell’Inter ai canali ufficiali del club: “Sono molto emozionato, veramente. Sono tanto emozionato, voglio fare bene e ringrazio innanzitutto mister Inzaghi che ha fatto di tutto per avermi qui. Non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi, voglio mettermi a disposizione. Sono orgoglioso di rappresentare il mio paese, sono il primo ecuadoriano nella storia dell’Inter. Spero di far bene e di continuare a far bene”.

Alla Lazio, con Inzaghi, Caicedo ha lavorato quattro anni, risolvendo spesso nel finale le partite: “Lo ritrovo qui. E’ stato molto importante nella mia scelta, mi ha convinto subito. Lo ringrazio, non vedo l’ora di cominciare a lavorare ai suoi ordini”. Ha già familiarizzato con i nuovi compagni: “Ho parlato con Correa e mi ha fatto capire tutto. E’ stato mio compagno per tre anni alla Lazio e sono contento di rivederlo”. I gol in zona Cesarini, specialità della casa: “Lavoro per questo. Se poi il gol arriva un po’ prima del 90′ anche meglio”.

L’ultima è per i tifosi: “Ringrazio tutti. Voglio iniziare subito a lavorare e forza Inter!”.

