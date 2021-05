Cairo a Immobile: "Non l'ho riscattato perché avevo capito chi è"

Ciro Immobile dopo la partita tra Lazio e Torino ha attaccato Urbano Cairo, come vi abbiamo raccontato. Ma adesso il presidente granata ha risposto alle accuse, tornando a ripescare alcuni episodi del passato del giocatore a Torino. “Ciro Immobile mi ha attaccato dal suo profilo Instagram dopo la partita con la Lazio. Ho risposto al suo post e pubblico il testo anche qui. Ciro Immobile mi accusa di averlo affrontato a fine gara e sostiene che tutti sanno chi è Ciro Immobile. Ebbene, anch’io so chi è Ciro Immobile. Un calciatore che è venuto al Torino dopo un campionato deludente al Genoa per rilanciarsi. Ventura gli ha dato fiducia e lui ha fatto bene al Toro. Io pensavo che rimanesse volentieri almeno un altro anno e lui, Ciro Immobile, invece ha fatto il diavolo a quattro per andare al Borussia Dortmund”

Ha avuto un altra stagione deludente e il Borussia lo ha prestato al Siviglia. Anche li, Ciro Immobile, non è andato bene e allora mi ha telefonato e mi ha chiesto per favore di tornare al Toro. Io , che gli ero affezionato, l’ ho accontentato. Ha fatto un girone di ritorno non molto brillante, ma io che ci tenevo molto a lui, lo avrei voluto riscattare comunque. Ma lui, Ciro Immobile, questa volta non mi ha chiamato personalmente, ma mi ha fatto dire dal suo procuratore, che per motivi personali non poteva restare a Torino. E allora non l’ho riscattato perché ho capito chi è Ciro Immobile…”

Un botta e risposta che fa intuire il rapporto non idilliaco tra i due. Dopo le parole di Immobile di ieri, che rivelava la furia di Cairo nel post-partita, certo ci sarà da attendersi una nuova risposta dell’attaccante biancoceleste.

Intanto il Torino grazie al pareggio di ieri è matematicamente salvo e potrà giocare l’ultima giornata di Serie A senza pressioni di questo tipo.

