Cairo blinda Belotti: no al Milan

Il presidente del Torino Urbano Cairo ai microfoni di Radio Rai ha parlato del futuro del bomber dei granata Belotti, allontando le sirene del Milan: “Il matrimonio tra Torino e Belotti è stato molto positivo e fortunato e deve continuare”.

Il giocatore sta trattando il rinnovo del contratto: “Questo è l’obiettivo, ne parliamo già da tempo. Se ci sarà qualcosa di nuovo lo annunceremo. Da parte nostra c’è tutta la volontà di rinnovare, siamo ben felici di farlo e credo che anche lui abbia questa idea”,

“Belotti è sei anni che è al Toro, ha fatto molto per il Toro ma anche il Toro ha fatto tanto per lui, dando visibilità a un giocatore che ha fatto benissimo. E poi ha un grande spirito, di combattente e trascinatore. Vagnati ci sta lavorando e poi scenderò in campo anche io”.

OMNISPORT | 22-02-2021 10:22