Calabria ammonito contro il Crotone: nel derby ci sarà

Diffidato, ammonito e dunque squalificato. Il cartellino goallo rimediato da Davide Calabria nel match vinto dal suo Milan sul Crotone per 4-0, porterà Pioli a non poter schierare il suo terzino destro titolare nel prossimo incontro di campionato. Derby, invece, salvo.

Calabria era infatti a rischio per la stracittadina contro l’Inter in virtù della diffida per somma di ammonizioni: con il giallo rimediato nell’incontro contro il Crotone, però, l’esterno potrà giocare contro l’Inter il decisivo incontro del 23esimo turno.

Ammonizione nel secondo tempo per Calabria e niente da fare per la gara contro lo Spezia, ma regolarmente in campo, a meno di sorprese, per il big match contro l’Inter, che arriverà ad un mese dallo scontro di Coppa Italia che ha visto Lukaku contro Ibrahimovic e il passaggio dei nerazzurri alle semiifnlai del torneo.

Contro lo Spezia, il Milan punterà su Dalot come terzino destro, mentre in mezzo al fianco di Romagnoli potrebbe rivedersi Gabbia, nonostante Tomori si sia comunque già intregrato nel gruppo rossonero. In attesa di Kjaer, che sta recuperando dall’infortunio al bicipite femorale.

Oltre a Calabria, contro lo Spezia dovrebbe mancare anche Brahim Diaz: per il resto Milan al completo, che ha recuperato gli innumerevoli infortunati capitati in casa rossonera tra fine 2020 e inizio 2021, mantenendo comunque la vetta della graduatoria.

Febbraio decisivo per il Milan, che dopo lo Spezia se la vedrà con l’Inter per provare a distanziare i cugini in classifica. In più, nello stesso mese, anche lo scontro contro la Roma e l’andata dei sedicesimi di Europa League contro la Stella Rossa.

OMNISPORT | 07-02-2021 17:37