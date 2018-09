Calci e sputi tra giocatori: i tanti precedenti

Lo sputo in pieno volto di Douglas Costa a Federico Di Francesco ha richiamato alla memoria i tanti precedenti del passato. Sono diversi i big coinvolti in questo brutto gesto, alcuni sorprendenti.

Nel Mondiale del 1990 l’olandese Franklin Rijkaard sputò per due volte nei confronti di Rudi Voeller nel match Germania Ovest-Olanda: entrambi furono poi espulsi. Nel derby di Roma del 1999 Zago si rese protagonista della scorrettezza nei confronti di Simeone, e fu squalificato per tre giornate. Sempre il brasiliano fu poi beccato anche in Coppa Uefa, contro il Boavista, per lo stesso gesto. Agli Europei del 2004 Francesco Totti durante Italia-Danimarca sputò in faccia a Cristian Poulsen e rimediò 4 turni di squalifica.

Andò peggio a Sinisa Mihajlovic, che in occasione del confronto tra Lazio e Chelsea in Champions League sputò ad Adrian Mutu, prendendosi ben otto giornate di squalifica. E poi ancora Samuel contro Nedved nella Supercoppa del 2005, Fernando Couto contro Bogdani in un Parma-Livorno del 2007, Lavezzi e Rosi si sputarono a vicenda in un Roma-Napoli del 2011. All’estero non sono certo esenti dagli sputi: in Premier League Tevez, Terry, Beckham e anche Bergkamp furono sanzionati per questa brutta mancanza di rispetto nei confronti dell’avversario.

Douglas Costa intanto si è pentito e poche ore dopo il fattaccio su Instagram ha scritto: “Ho sbagliato, voglio scusarmi con tutti per la reazione che ho avuto. Vorrei scusarmi con tutti i tifosi della Juventus per questa reazione. Mi scuso anche con i compagni di squadra che sono sempre con me nei momenti belli e in quelli brutti. Ho fatto un errore, ne sono consapevole. Ma questo atteggiamento isolato non corrisponde a quello che ho sempre dimostrato nella mia carriera”.

SPORTAL.IT | 17-09-2018 11:10