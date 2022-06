Calcio, Andrea Pirlo potrebbe allenare in Turchia

04-06-2022 21:31

Andrea Pirlo è ancora in cerca della prossima sfida da allenatore dopo essere stato esonerato ormai un anno fa dalla Juventus dopo aver conquistato, nel suo primo e unico anno in panchina, una Supercoppa italiana e una Coppa Italia.

Molti sono stati in questi mesi i sondaggi per il Maestro e, come riporta oggi Alfredo Pedullà, un’altra squadra si è fatta avanti per Pirlo . Stiamo parlando dei turchi del Karagumruk, squadra con sede nella capitale Istanbul. Dal canto suo, sembra che Pirlo abbia dato la propria disponibilità.