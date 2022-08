Calcio, Conte e il retroscena sul ritorno di Lukaku all'Inter

13-08-2022 12:05

“Credo sia successo qualcosa che va al di là del calcio. A Milano è stato un Re per due stagioni. E Romelu per stare bene e rendere al meglio ha bisogno proprio di questo. Ecco perché ha voluto tornare all’Inter”.

A parlare è Antonio Conte. L’allenatore del Tottenham, come riporta il Telegraph, è tornato sulla cessione di Lukaku e il suo ritorno, dopo appena una stagione, all’Inter. “Il Chelsea non lo ha pagato una grossa somma per caso. Lo ha pagato tanto perché è uno degli attaccanti più importanti al mondo. Voleva andasse diversamente al suo ritorno al Chelsea, ma non è stato così. Ora – ha aggiunto il tecnico leccese – in un club importante come l’Inter, potrà ritrovare fiducia e rendimento”.

Lukaku, questa sera (sabato 13 agosto, fischio d’inizio alle ore 20:45), partirà titolare contro il Lecce (la squadra a cui segnò il suo primo gol in Serie A). Insieme a Lautaro tornerà dunque a comporre la coppia d’attacco che ha regalato lo Scudetto all’Inter, proprio con Antonio Conte in panchina.