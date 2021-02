Calcio, De Rossi vicino alla panchina di un club di Serie A

Daniele De Rossi potrebbe tornare a essere protagonista della Serie A di calcio italiana. Dopo l’addio al Boca Juniors e il ritiro dal calcio professionistico l’ex centrocampista della Roma Calcio, sta frequentando il corso per diventare allenatore.

In questi mesi, diverse volte il suo nome è stato fatto ed è stato accostato a diversi club, su tutti la Fiorentina. Nelle ultime ore se ne sta parlando e nello specifico si dice che possa arrivare sulla panchina del Crotone. Il club, impegnato oggi,14 febbraio, con il Sassuolo potrebbe infatti subire un cambio di guida.

A lanciare l’indiscrezione è il sito di “Gazzetta Dello Sport” che sostiene come tra club e entourage dell’ex calciatore ci siano già stati dei contatti preliminari per sondare il terreno.

Nessuna decisione è stata ancora presa ma la famiglia Vrenna vorrebbe affidargli un progetto pluriennale per aprire una nuova fase del club. Stroppa rischia e il match di oggi e le prossime partite saranno decisive per il suo futuro.

Giovanni Stroppa non era mai stato messo in discussione soprattutto in virtù dei risultati passati e della promozione diretta in serie A della passata stagione ma il rendimento della squadra sta deludendo visto che la formazione calabrese è ultima a 20 punti con sole tre vittorie.

A inizio anno, lo stesso De Rossi si era espresso sulla carriera da allenatore non nascondendo il suo particolare legame con l’Argentina maturato dopo aver giocato al Boca, squadra che sogna un giorno di allenare: “Ora sto studiando e la mia prima esperienza sarà in Europa. Ma se dovessi attraversare l’Oceano sarebbe solo per allenare il Boca. Mi piacerebbe davvero molto. Mi manca il Boca, mi manca l’Argentina. Ho adorato tutto, mi sono divertito ogni minuto”.

OMNISPORT | 14-02-2021 19:27