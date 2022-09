Calcio, Evra: "Se potessi tornare indietro, giocherei per il Senegal"

17-09-2022 14:52

L’ex terzino di United e Juventus Patrice Evra non è tipo da avere peli sulla lingua e l’intervento a Sports Brief conferma il carattere del classe 1981: “Se potessi tornare indietro, sceglierei di rappresentare il Senegal, il mio paese natale, e non la Francia, il paese dove sono cresciuto. Col tempo ho capito che quella scelta è stato oggetto di strumentalizzazione: quando giochi bene o vinci, sei francese; quando perdi, sei senegalese”.