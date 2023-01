Calcio femminile, Bertolini: “Onore al Como, in Italia dobbiamo accelerare”

11-01-2023 21:40

Continua a tenere banco la Coppa Italia Women in queste prime settimane di gennaio ed oggi la sfida tra Como – Roma ha avuto anche un ospite d’onore: Milena Bertolini.

La ct della Nazionale Italiana era presente in tribuna allo stadio Ferruccio ed intervistata dal club lombardo ha evidenziato la bellezza della cornice di pubblico in una gara così: “Vedere questi spettatori e queste strutture è importantissimo per il movimento, per continuare a crescere c’è bisogno di queste realtà, il Como, poi, sta facendo grandi cose”.

“Negli ultimi 15 anni le società estere hanno investito molto mentre l’Italia è rimasta ferma, oggi stiamo accelerando ma abbiamo comunque un gap di 15 anni da colmare”. Poi prosegue: “I giovani sono linfa, e lo sono anche i social, aiutano molto, aggiungiamo poi i mondiali, gli europei, il campionato, il professionismo, oggi le bambine possono davvero sognare di fare la calciatrici, ci sono tanti aspetti positivi, e ripeto Como ha coraggio ed una bella progettualità, così arrivano i risultati”.