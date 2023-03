Calcio, Ferrieri Caputi arbitrerà Germania-Perù

La prima volta per l'arbitro donna italiana in una partita tra Nazionali maggiori. Finora era arrivata solo all'Under 21

24-03-2023 12:05

Sabato alle 20:45, alla Mewa Arena di Magonza, a dirigere l’amichevole Germania-Perù, ci sarà il fischietto di Livorno Maria Sole Ferrieri Caputi. Per lei sarà un debutto a livello di Nazionali maggiori, avendo finora diretto soltanto un incontro tra Nazionali maggiori ma Under 21. l’amichevole tra San Marino e Albania dello scorso novembre.

La squadra arbitrale è completata dagli assistenti Carbone e Giallatini, quarto ufficiale Massa, Mazzoleni e Nasca al Var.

Ferrieri Caputi era stata scelta anche per i Mondiali femminili Under 17 a ottobre e per alcune gare di Womens’ Champions League. In estate, sarà ai Mondiali femminili in Australia e Nuova Zelanda, dal 20 luglio al 20 agosto, con protagonista anche l’Italia di Milena Bertolini.