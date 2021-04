Calcio, il cuore d'oro di Neymar

Neymar, calciatore brasiliano del PSG si è reso protagonista di un bel gesto di generosità. Il calciatore, come ha spiegato il quotidiano spagnolo Marca, gestice in Brasile un progetto e un istituto che segue in prima persona con la famiglia.

La struttira che conta 3000 bambini e adolescenti da tutte le realtà più difficili del paese ha anche 142 dipendenti, peccato che il tutto, a causa delle restrizioni anti covid – 19 sia chiuso da un anno.

Il calciatore però ha assicurato che pagerà di tasca sua tutti gli stupendi pari a 90mila euro al mese.

OMNISPORT | 17-04-2021 14:30