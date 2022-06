Calcio in tv, cambia tutto: le grandi novità della Rai per il 2022-23

02-06-2022 12:56

Calcio in tv, si cambia. Saranno tante le novità della Rai per la prossima stagione sportiva, con un vero e proprio valzer di conduttori figlio della riorganizzazione dell’organigramma e dei programmi seguita all’attribuzione della direzione ad Alessandra De Stefano. Tra cambi di incarico, avvicendamenti, pensionamenti, ricollocazioni e tagli, il palinsesto televisivo di Rai Sport sarà quasi completamente rivoluzionato. Vediamo come.

Alla Domenica Sportiva arriva Alberto Rimedio

Alberto Rimedio al posto di Jacopo Volpi. Rimedio, che figura anche tra i curatori della trasmissione al pari di Paola Arcaro, Arianna Secondini e Aurelio Capaldi, non lascerà le telecronache della nazionale e al suo fianco la domenica sera, nelle vesti di opinionista, avrà – tra gli altri – il suo partner nel racconto delle partite degli azzurri: Antonio Di Gennaro. Non ci sarà Marco Civoli, in pensione a 64 anni, mentre a Donatella Scarnati è stata concessa una speciale proroga nonostante abbia due anni in più. Il passaggio di testimone più importante riguarda la Domenica Sportiva, che vedrà l'avvento di

Volpi e Tardelli cambiano ruolo, Pecci in tribuna

Jacopo Volpi cambierà serata: dalla domenica al venerdì, per la conduzione di Tuttogol su Rai Due, programma curato insieme a Stefano Orsini. Cambio di ruolo per Marco Tardelli, che dalla Ds diventa commentatore per 90 Minuto, alla cui conduzione è confermato Marco Lollobrigida, mentre la supervisione è affidata ad Alessandro Antinelli. Per il momento si accomoda in tribuna un altro opinionista storico della Ds, Eraldo Pecci, in attesa di nuova collocazione.

Il nuovo contenitore domenicale di Paola Ferrari

Al sabato andrà in onda 90 del sabato, la versione short di 90 Minuto dedicata agli anticipi di campionato. In conduzione Fabrizio Tumbarello, a cui compete anche la cura del programma insieme a Pier Giorgio Severini e Fabio Pietroiusti. La domenica invece, dalle 16 alle 18, debutta Domenica dribbling, nuovo contenitore su Rai Due a cura di Alessandro Forti e Manuela Pezzola. Alla conduzione Paola Ferrari (spostata dal suo ruolo di "padrona di casa" dello studiolo della nazionale), insieme a Simona Rolandi e Tommaso Mecarozzi. Da lunedì 3 ottobre scatta invece la stagione invernale di Calcio totale, la trasmissione d'approfondimento a cura di Pier Giorgio Severini, Fabio Pietroiusti e Paolo Paganini, con lo stesso giornalista ligure alla conduzione.

Nazionale: lo staff Rai per le partite degli azzurri