Calcio in tv, Mediaset ufficializza new entry e programma dirette

Tutto confermato. Alla corte di Mediaset approda un telecronista affermatosi nelle ultime stagioni su Sky. Dopo l’addio alla pay-tv satellitare, Riccardo Trevisani è approdato nella squadra sportiva del Biscione. La sua avventura in postazione di telecronaca comincerà prestissimo, visto che nella presentazione del suo palinsesto calcistico, l’emittente ha chiarito che coprirà integralmente tutte le partite di Coppa Italia, al via con i trentaduesimi di finale in programma dal 13 al 16 agosto.

Mediaset, arriva Trevisani: la nota

Ecco il comunicato Mediaset che conferma le indiscrezioni dei giorni scorsi e annuncia l’arrivo di Ricky Trevisani: “La stagione calcistica è ai nastri di partenza e Mediaset sarà protagonista con grandi esclusive. Ma la prima novità è una notizia: da quest’anno il team dei telecronisti potrà contare sulla preziosa professionalità di Riccardo Trevisani, una delle voci più apprezzate dagli appassionati di calcio. Riccardo Trevisani si unisce al confermatissimo Massimo Callegari e ai colleghi della redazione di SportMediaset, per raccontare in esclusiva gli eventi calcistici Mediaset. Si parte dal 13 al 16 agosto con le sedici partite valide per i trentaduesimi della Coppa Italia che Mediaset trasmetterà in diretta e in esclusiva assoluta su Italia 1 e Canale 20″.

Non solo Coppa Italia: l’offerta Mediaset

Ricca e ampliata rispetto alla passata stagione l’offerta delle dirette Mediaset. “Coppa Italia e Supercoppa Italiana saranno un punto di forza dei palinsesti dei prossimi tre anni”, si legge ancora nella nota. “Il 17 e 18 agosto e il 24 e 25 agosto arriva l’antipasto di Champions League con le gare d’andata e di ritorno dei playoff su Italia 1 e Mediaset Infinity. Poi dal 14 settembre si parte con la fase a gironi. Mediaset manderà in onda 121 partite all’anno, compresa la finale, per le prossime tre stagioni. Le sfide saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Canale 5 il martedì (la miglior partita tra le squadre italiane), mentre le altre saranno visibili in streaming su Mediaset Infinity”.

Mediaset: le Nazionali e Tiki Taka

In più le nazionali: “Da settembre le partite più spettacolari valide per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar nel 2022 e le migliori sfide della Nations League saranno in esclusiva in chiaro sul Canale 20. Un’offerta calcistica straordinaria che proporrà più di 500 partite in diretta per i prossimi tre anni”. Confermato, inoltre, l’appuntamento con Tiki Taka: “Domenica 22 e domenica 29 agosto, due speciali in prima serata su Retequattro seguiranno le prime due giornate di campionato mentre da lunedì 13 settembre su Italia 1 tornerà ‘Tiki Taka – La Repubblica del Pallone’ con Piero Chiambretti. E sarà una seconda stagione ricca di novità”.

Trevisani a Mediaset: social in fermento

La conferma dei rumors degli ultimi giorni ha scatenato vivaci reazioni sui social. “La girandola dei telecronisti sportivi è la cosa più interessante della prossima stagione televisiva”, commenta un utente. “Senza lui e Adani su Sky non potremo ascoltare il racconto del calcio dalla viva voce di chi lo ha inventato… Siamo disperati…”, ironizza invece un altro appassionato. “Per quanto mi riguarda, Mediaset ci perde passando da Pardo a Trevisani“, è il giudizio di un altro utente. “Oramai Sky Sport è una scatola vuota, un prodotto adatto e ritagliato su misura per una certa tifoseria, come certi giornali. Non mi stupiscono tutti questi addii o licenziamenti, chissà perche certi commentatori ‘lecchini’ rimangono ben saldi alla sedia del club”, sospetta un tifoso. Mentre qualcuno esulta: “Finalmente la mitica coppia che faceva sognare gli antijuventini si è sciolta. Mi auguro solo che non possa ricomporsi su Mediaset, ma credo di no, altrimenti avrebbero annunciato pure Adani“.

SPORTEVAI | 02-08-2021 11:45