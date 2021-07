Rivoluzione Mediaset: Giorgia Rossi lascia, la posizione della Leotta

E giunse anche per Giorgia Rossi il momento di confermare le indiscrezioni che, in questa fase così intensa di cambiamenti, hanno travolto una delle giornaliste e dei volti Mediaset ormai inevitabilmente associati a Cologno Monzese al pari di quanto avvenuto per le colleghe Alessia Marcuzzi e Barbara d’Urso, due protagoniste cresciute sotto l’egida berlusconiana (in materia di fronte del video) e ora nel mezzo di una rivoluzione.

L’annuncio dell’addio di Giorgia Rossi a Mediaset

Nell’era della comunicazione veloce, anche Giorgia Rossi ha deciso di salutare Mediaset attraverso un post su Instagram a sancire un passaggio epocale per lei e per i diritti televisivi, perché quanto avvenuto non cela poi altro che l’inesorabile necessità di rinforzarsi per DAZN, anche sul fronte del video.

“Dopo 8 anni si chiude oggi la mia esperienza a Mediaset. Parlo di “esperienza” perché questo è stata, in tutti i sensi. Sono entrata come collaboratrice, non avevo neppure 30 anni, non sapevo cosa ci sarebbe stato nel mio futuro ma sapevo cosa c’era stato nel passato. E da lì sono partita. Non sempre, mi è capitato di raccontarlo in alcune interviste in questi anni, ho sfruttato bene le occasioni che mi sono capitate, ma anche le esperienze negative mi hanno portato a crescere. Con Mediaset invece la scintilla è scattata subito. E mi fa sorridere oggi pensare a quella ragazzina non tanto sicura di sé che è riuscita a coronare i suoi sogni: in un’azienda così importante e prestigiosa ho potuto raccontare un Mondiale, la Champions League e tante storie di sport impossibili da dimenticare. Tra poco per me inizierà un nuovo percorso professionale e di vita ma non posso farlo senza prima aver ringraziato Mediaset, l’Editore e tutta la famiglia Berlusconi, i miei direttori Claudio Brachino e Alberto Brandi, Yves Confalonieri e tutte le persone, gli amici, il mio compagno Alessio con cui ho lavorato in questi anni. Ognuna mi ha lasciato qualcosa, da ognuno ho imparato. Sono stati anni preziosissimi di cui sarò sempre grata e onorata. Ciao Mediaset, è stato bellissimo”, si legge su Instagram.

L’ingresso nella squadra di DAZN e l’uscita presunta di Diletta Leotta

I rumors la vogliono coinquilina, con ruoli e occasioni distinte, di Diletta Leotta su DAZN che, acquisiti i diritti televisivi della Serie A, si sta accaparrando i protagonisti della concorrenza per studiare la miglior offerta possibile in una sfida che non sembra placarsi e che, complici le posizioni sempre più conflittuali e polarizzate degli attori in causa, non pare contempli (almeno per ora) l’ipotesi di accordi conciliatori con Sky che, come ultima mossa, ha maturato e preparato il ricorso all’Antitrust.

A escludere il divorzio da DAZN all’epoca delle prime voci, è stata la stessa Leotta che con un post ha ribadito la sua presenza sulla piattaforma anche per il prossimo campionato, senza fare riferimenti diretti alla collega.

Così per Giorgia Rossi, nel giorno della presentazione dei palinsesti a Cologno Monzese davanti a una ristretta platea di giornalisti, si è palesata l’opportunità di un cambiamento che si annuncia uno dei tanti della stagione televisiva che verrà.

VIRGILIO SPORT | 01-07-2021 15:51