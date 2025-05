Europa League e Conference, le gare di oggi: spicca Bodo-Tottenham

Stasera le gare di ritorno delle semifinali di Europa e Conference League, in campo la Fiorentina: ecco dove vederle in diretta tv e in streming

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Si disputano stasera le due gare di ritorno delle semifinali di Europa League e di Conference League (la Fiorentina è attesa dal confronto interno col Betis Siviglia, si riparte dall’1-2 dell’andata). Di seguito tutte le informazioni su dove vedere le partite in tv e in streaming.

Dove vedere le partite di Europa League e Conference in diretta tv e streaming

Europa League, le gare di oggi

Bodo/Glimt-Tottenham giovedì 8 maggio 2025 ore 21 Sky Sport 254, Now Manchester Utd-Ath Bilbao giovedì 8 maggio 2025 ore 21 Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253), Sky Sport 4K (213), Now

Tottenham e Manchester United hanno ipotecato la finale di Europa League dopo le nette e perentorie affermazioni nelle gare di andata della semifinale. Il Tottenham si è imposto in casa per 3-1 sul Bodo/Glimt, carnefice della Lazio ai quarti di finale: gli basterà anche perdere con un gol di scarto per accedere alla finalissima, dove – al netto di ribaltoni clamorosi – affronterebbe il Manchester United.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I Red Devils si sono messi al sicuro con il 3-0 rifilato all’Athletic Bilbao in terra spagnola. I baschi, che giocherebbero in casa l’eventuale finale, sono chiamati al miracolo: vincere con almeno 3 gol di scarto per portare la contesa ai supplementari, segnarne uno in più per ottenere una clamorosa qualificazione.

Fai qui il tuo abbonamento ad Amazon Prime Video

Fai qui il tuo abbonamento a Now

Conference League, le gare di oggi

Chelsea-Djurgarden Giovedì 8 maggio 2025 ore 21 Sky Sport (255), Now Fiorentina-Betis Siviglia Giovedì 8 maggio 2025 Ore 21 Sky Sport 1 (251), Sky Sport (252), Now

La Fiorentina ha messo nel mirino la terza finale consecutiva di Conference League, ma per agguantarla dovrà ribaltare il 2-1 subito all’andata dal Betis Siviglia, atteso stasera al Franchi. I viola, reduci dal ko contro la Roma in campionato, puntano sul ritrovato Kean per annullare il gap accusato in Spagna.

Decisamente più tranquilla la serata londinese per il Chelsea, che fa gli onori di casa al Djurgarden, tramortito e abbattuto all’andata con un pesante 4-1. Agli svedesi, alla prima storica presenza in semifinale di una coppa europea, servirà un’autentica impresa per ribaltare i pronostici.