Pagelle di Roma-Fiorentina 1-0: Dovbyk spazza via i fischi. Svilar ferma Kean. Ancora male Zaniolo

Serie A i top e flop del match dell'Olimpico, valevole per la 35a giornata di Serie A. La decide un gol del contestato bomber ucraino in chiusura di primo tempo.

Non si ferma più la corsa della Roma. I capitolini vincono anche lo scontro diretto per la Champions contro la Fiorentina di Palladino. Ai giallorossi basta un gol di Dovbyk poco prima della fine del primo tempo, per portare a casa altri 3 punti preziosi. Sterile la reazione dei viola nella ripresa, vittime di un gioco offensivo poco produttivo e di uno Svilar superlativo su Kean.

Le scelte di Ranieri e Palladino

Allievo e maestro. Raffaele Palladino ritrova Claudio Ranieri, suo allenatore ai tempi della Juventus. L’obiettivo è comune: entrambi devono fare punti per raggiungere l’Europa, possibilmente quella più importante. Il modulo pure è lo stesso, il 3-5-2 che sta caratterizzando la stagione di giallorossi e viola.

La Roma si affida a Dovbyk e Shomurodov con Soulé a tutta fascia. La Fiorentina attua un po’ di turnover, in vista del ritorno in Conference League contro il Betis. Torna titolare Kean ma ad affiancarlo è il grande ex Zaniolo. A centrocampo trova spazio Ndour, in luogo dell’infortunato Cataldi.

Portieri determinanti fino a Dovbyk

La Roma parte meglio, la Fiorentina è invece un diesel che si accende gradualmente. La prima frazione di gioco mette in risalto le qualità dei due portieri. Kean ingaggia un duello con Svilar che vede vincitore l’estremo difensore capitolino. De Gea, invece, risponde presente su Celik e sottrae a N’Dicka e Mancini un pallone da spingere in porta. Poco prima del duplice fischio arriva il vantaggio della Lupa: sponda di Shomurodov per il colpo di testa vincente di Dovbyk.

I viola creano poco, i giallorossi blindano i 3 punti

Nel secondo tempo la Fiorentina sa che deve alzare il ritmo se vuole colpire l’avversario. Il problema è che la Roma si chiude bene, non lasciando spazi. Così anche le occasioni da gol scarseggiano. Palladino così richiama dalla panchina Gudmundsson, Beltran e Colpani. Kean ha l’ennesima opportunità per timbrare il cartellino ma contro Svilar non è cosa. Così Ranieri prosegue la sua striscia e la Champions è meno lontana.

Le pagelle della Roma

Svilar 7 Molto bene quando è chiamato in causa da Kean. Salva il risultato anche nel finale.

Molto bene quando è chiamato in causa da Kean. Salva il risultato anche nel finale. Celik 6 Si fa sfuggire Kean e rischia tanto. Sua una delle rare conclusioni della Roma del primo tempo. (Dal 77′ Rensch ng ).

Si fa sfuggire Kean e rischia tanto. Sua una delle rare conclusioni della Roma del primo tempo. (Dal 77′ ). Mancini 6,5 Ha la giusta esperienza e determinazione per fronteggiare un rivale duro come quello gigliato.

Ha la giusta esperienza e determinazione per fronteggiare un rivale duro come quello gigliato. N’Dicka 6,5 Sempre positivo il centrale ivoriano.

Sempre positivo il centrale ivoriano. Soulé 6,5 L’argentino fa quello che Ranieri gli chiede schierandolo da quinto di centrocampo. Tanta fase difensiva e qualità nelle ripartenze.

L’argentino fa quello che Ranieri gli chiede schierandolo da quinto di centrocampo. Tanta fase difensiva e qualità nelle ripartenze. Koné 6,5 Qualità ed esuberanza fisica. Elemento imprescindibile nella causa capitolina, al netto dell’errore commesso nella propria area verso la fine del primo tempo.

Qualità ed esuberanza fisica. Elemento imprescindibile nella causa capitolina, al netto dell’errore commesso nella propria area verso la fine del primo tempo. Cristante 6 Qualche errore in fase di appoggio nella consueta solida gara da Cristante. (Dal 65′ Gourna-Douath 6 Serve aumentare l’intensità a metà campo: da qui l’inserimento del mediano francese rispolverato dopo un periodo in naftalina).

Qualche errore in fase di appoggio nella consueta solida gara da Cristante. (Dal 65′ Serve aumentare l’intensità a metà campo: da qui l’inserimento del mediano francese rispolverato dopo un periodo in naftalina). Pellegrini 6 Parte vivace, col tempo lo è un po’ meno. (Dal 46′ Pisilli 6 Porta vivacità e non è un male anche se la squadra arretra parecchio il baricentro nella ripresa).

Parte vivace, col tempo lo è un po’ meno. (Dal 46′ Porta vivacità e non è un male anche se la squadra arretra parecchio il baricentro nella ripresa). Angelino 6,5 Gli basta toccare un pallone per cambiare le sorti di una partita. Anche perché lo spagnolo sa come maneggiarlo: l’assist per Shomurodov è di gran livello.

Gli basta toccare un pallone per cambiare le sorti di una partita. Anche perché lo spagnolo sa come maneggiarlo: l’assist per Shomurodov è di gran livello. Dovbyk 6,5 Lento e goffo, di gran lunga il peggiore in campo tanto da ricevere i fischi dei propri tifosi. Però è al posto giusto al momento giusto e per un centravanti conta eccome. (Dal 77′ El Shaarawy ng ).

Lento e goffo, di gran lunga il peggiore in campo tanto da ricevere i fischi dei propri tifosi. Però è al posto giusto al momento giusto e per un centravanti conta eccome. (Dal 77′ ). Shomurodov 6,5 Che scoperta di Ranieri. La sponda per Dovbyk non è l’unica cosa buona che fa. (Dal 65′ Baldanzi 6 Utile per fare possesso palla e tenere lontana la Fiorentina dalla zona calda).

