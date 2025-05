Europa League: Spurs e Manchester verso finale inglese ma è caos-arbitri, Athletic furioso

Red Devils e Spurs a un passo dalla finale. In caso di 'derby' all'ultimo atto, la Premier porterà addirittura sei squadre in Champions

L’Europa League parla inglese. Il Manchester United travolge l’Athletic Bilbao al San Mames tra le polemiche, il Tottenham fa lo stesso in casa col Bodo Glimt giustiziere della Lazio. E la Premier festeggia: la prossima stagione, a meno di clamorosi ribaltoni, saranno addirittura sei i club d’oltremanica in Champions.

Europa League, riscatto Manchester: Athletic asfaltato

L’unico modo che ha il Manchester United di salvare la stagione è conquistare l’Europa League, viatico per la Champions. Ad Amorim riesce l’impresa di passare di stra-vincere al San Mames, fortino dell’Athletic, nella semifinale d’andata.

Il 3-0 finale, tutto maturato nel primo tempo, avvicina e di tanto i Red Devils all’ultimo atto della competizione continentale, che potrebbe essere un derby inglese. Gli ospiti passano al 30′ con Casemiro, poi l’episodio che cambia la partita: rigore per lo United e rosso a Vivian. Bruno Fernandes realizza per poi calare il tris a pochi istanti dall’intervallo.

Furia Athletic: nel mirino arbitro e il Var Di Paolo

Furibonde le proteste dei baschi, che hanno puntato il dito contro l’arbitro norvegese Espen Eskas e il Var italiano Aleandro Di Paolo. L’Athletic proprio non ha digerito la decisione del fischietto di assegnare il rigore al Manchester ed espellere Vivian per l’intervento sull’ex Atalanta Hojlund, perché in precedenza c’era stato un evidente tocco di mano di Garnacho, oggetto del desiderio del Napoli durante lo scorso mercato di gennaio.

Proprio da lì si è successivamente sviluppata l’azione che ha portato al penalty, eppure il tocco dell’argentino non è stato tenuto in considerazione da Var e arbitro. Non solo: l’undici di Ernesto Valverde chiedeva un rosso a Maguire per un fallo da ultimo uomo su Sannadi, ma anche in questa circostanza il Var non è intervenuto.

Tris Tottenham: Bodo Glimt al tappeto

Per il Tottenham vale lo stesso discorso fatto per il Manchester United: l’Europa League può salvare una stagione disastrosa. Se è vero che il destino di Ange Postecoglou pare ormai segnato, l’allenatore australiano ex Celtic vuole comunque lasciare con un trofeo di prestigio. Nel primo atto contro il Bodo Glimt, che ai quarti ha eliminato la Lazio ai rigori, gli Spurs hanno saputo sfruttare il fattore casa liquidando 3-1 gli scandinavi.

Pronti, via e inglesi in vantaggio con Brennan Johnson, poi il raddoppio di Maddison al 34′. Al 61′ i londinesi calano anche il tris con il calcio di rigore realizzato da Solanke. Nel finale il solito Saltnes, autore di una doppietta ai biancocelesti nel quarto d’andata, rimette in carreggiata i norvegesi per la semifinale di ritorno.

Apoteosi Inghilterra: vicini i 6 posti in Champions

L’annata delle squadre d’oltremanica rischia di diventare memorabile. L’Inghilterra, infatti, domina il ranking Uefa ed è già certa di qualificare cinque club alla prossima edizione della Champions League.

Manchester United e Tottenham sono ormai ad un passo dalla finale: in caso di derby inglese al San Mames (sì, si gioca proprio a Bilbao), allora la Premier porterebbe addirittura sei compagine nella competizione più prestigiosa del Vecchio Continente. Sì, perché tanto Red Devils quanto Spurs occupano la parte destra della classifica e, dunque, non sono in corsa per un posto nell’Europa che conta.