Dopo Adani anche Ricky Trevisani lascia Sky, ecco dove andrà

Se il mercato dei calciatori langue, causa scarsa liquidità dei club, ad animare l’estate è quello dei giornalisti tv e degli opinionisti. Il terremoto provocato dal prepotente ingresso di Dazn, che ha rivoluzionato le consuetudini degli ultimi anni aggiudicandosi i diritti tv di tutta la serie A e la presenza di nuovi soggetti come Amazon, sta determinando cambiamenti quasi quotidiani nel panorama mediatico. Chi sembra pagare le conseguenze più di altri è Sky che dopo l’addio (non privo di polemiche) ad Adani perde un altro pezzo, ovvero proprio lo storico partner dell’ex terzino: Ricky Trevisani.

Trevisani saluta Sky dopo 17 anni di lavoro

E’ stato lo stesso Trevisani su Instagram ad annunciare la novità scrivendo: “Ho messo piede a Sky il 31 luglio 2004. Saluto e ringrazio il 31 luglio 2021. 17 anni. Splendidi. Infinite dirette in studio e sui campi. Mille dirette gol. 1325 telecronache. 279 condivise con un amico come Adani. Un percorso lunghissimo, di crescita e di lavoro. Il grazie va a Skysport e a chi mi ha permesso di mettere passione ed entusiasmo al servizio di chi ascolta. Facciamo un lavoro bellissimo e complesso. Giudicato spesso con pochi argomenti (su tutti il tifo) e molta fretta. Ho scelto tre highlights di questi 17 lunghi anni, perche sono stati tre momenti incredibili, indimenticabili e ingestibili, che certificano la passione per questo sport e per questo lavoro. Non si può piacere a tutti. Lavorare per Sky, invece, mi e’ piaciuto un sacco. A presto”.

Schira rivela che Trevisani andrà a Mediaset

Cosa farà ora Trevisani? Lui non l’ha ufficializzato ma ci ha pensato Niccolò Schira con un tweet: “Sky Sport perde pezzi: Riccardo Trevisani lascia e passerà a Mediaset al posto di Pierluigi Pardo (in causa con l’azienda dopo la doppia firma con Dazn)”.

I telespettatori esaltano le cronache di Trevisani

Centinaia i commenti sui social, tanti dai colleghi come Marco Cattaneo: “Di questi anni straordinari cancellerei solo quando hai segnato quel gol alla Nazionale Piloti, e te ne sei bullato per mesi. Tutti gli altri giorni ho fatto il tifo per te, e continuerò a farlo: ci siamo conosciuti che eri “il Saccentino”, ora sei semplicemente un fuoriclasse“.

I telespettatori sono sorpresi: “Trevisani a Mediaset sprecatissimo eh, probabilmente prenderà il doppio di Sky anche perché potrà commentare solo qualche partita di Champions League alla fine” o anche: “Indimenticabile la telecronaca al gol del1-2 dell’atalanta a Dortmund in europa league. Ad oggi è ancora la mia suoneria ” e infine: “La telecronaca di Inter-tottenham è la mia sveglia da 3 anni.. grazie di tutto ricky”.

SPORTEVAI | 01-08-2021 08:42