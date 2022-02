Calcio, la figlia di Furino: "Siamo in partita"

23-02-2022 14:49

La figlia di Giuseppe Furino, ex capitano della Juve, ricoverato nelle ultime ore in ospedale dopo un’emorragia cerebrale ha voluto informare tutti sulle condizioni dell’ex giocatore.

“Il capitano è sotto due a zero dal primo minuto, ma è in partita. Il margine per ribaltare il risultato c’è, e con un po’ di fortuna passiamo il turno. Ringrazio tutti per la ola di affetto. E, mi raccomando, continuate a tifare”.

Lo juventino 75 anni, si trova ricoverato all’ospedale Santa Croce di Moncalieri da inizio settimana per un’emorragia cerebrale.

