12-01-2023 12:05

A seguito degli scontri tra i sostenitori di Roma e Napoli presso un’area di servizio del Comune di Arezzo lungo l’autostrada A1, dove le indagini sono ancora in corso, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive si è riunito per discutere dei provvedimenti da adottare verso gli ultras delle due tifoserie.

Si parla di possibile divieto di trasferte per le due tifoserie coinvolte, ma la decisione finale dovrebbe essere presa entro la giornata di oggi. Arriveranno comunque, quasi sicuramente, punizione esemplari per fare in modo che episodi simili non ricapitino più in futuro

Trasferte per Napoli e Roma, la questione finisce al Ministero

Nelle scorse ore, al Ministero dell’Interno si è tenuto un incontro tra il ministro Matteo Piantedosi ed i vertici del calcio, ovvero il presidente della FIGC Gabriele Gravina ed il responsabile della Lega Serie A, Lorenzo Casini.

Da quanto trapela, il titolare del dicastero degli Interni ha raccomandato la massima severità sui provvedimenti da adottare nei confronti degli ultras autori della “guerriglia urbana” che ha portato anche al blocco dell’autostrada del Sole nei pressi dell’Area “Badia Al Pino”.

Casms, provvedimenti anti trasferte per Napoli e Roma

Piantedosi ha riferito di voler attuare il divieto di assistere alle manifestazioni in trasferta per i tifosi di Napoli e Roma, a partire già dal prossimo weekend con la supersfida tra la squadra di Spalletti e la Juventus di Allegri. Nella giornata di oggi, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (CASMS) si dovrebbe pronunciare sull’eventuale divieto.

L’importanza delle nuove tecnologie è essenziale per individuare i responsabili di tali fatti, anche se va tutelata la privacy dei soggetti, tra i vari temo evidenziati nell’incontro.

Come riporta oggi TMW: “il CASMS ha due strade a disposizione: vietare a romanisti e napoletani le prossime trasferte di La Spezia e Salerno, rinviando al ministro altre valutazioni come la possibilità di un divieto di trasferta per 2 mesi a ciascuna delle due tifoserie”.

Possibile Daspo automatico per i tifosi di Napoli e Roma coinvolti

Oltre ai provvedimenti restrittivi nei confronti delle tifoserie violente, le cui decisioni saranno prese dall’Osservatorio nazionale sulla manifestazioni sportive che si riunisce nel pomeriggio per analizzare i profili di rischio delle prossime partite, il Viminale annuncia che per tutti i soggetti identificati e coinvolti negli scontri scatterà il Daspo automatico, anche senza la necessità dell’arresto prima del processo.

Queste misure, seppur molto forti, sono necessarie per evitare che simili episodi non si ripetano in futuro. In un mondo sempre più visibile ed esposto, situazioni simili gettano fango sul lavoro di molti e sul calcio italiano in generale. La decisione, che dovrebbe arrivare nel pomeriggio, sarà sicuramente pesante. Non è detto che le trasferte vengano vietate completamente, ma certamente i provvedimenti saranno pesanti e non mancheranno di generare proteste.