Calcio olimpico: il Var, la formula del torneo, le nazioni partecipanti e i fuoriquota

Come avviene il torneo olimpico di calcio: quali nazioni partecipano, il ruolo del Var, i fuori quota, i criteri di ammissione

Il conto alla rovescia per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 è ufficialmente iniziato, e tra i tornei più attesi spicca quello di calcio. Si disputerà dal 24 luglio al 9 agosto in sette diverse città della Francia. Sedici nazioni si contenderanno la medaglia d’oro, ma non saranno le nazionali maggiori a scendere in campo, bensì le selezioni Under 23. L’obiettivo? Replicare l’impresa del Brasile, che trionfò a Tokyo 2021. Il regolamento del torneo prevede che possano partecipare solo giocatori di età inferiore ai 23 anni, con l’eccezione di tre calciatori per squadra, selezionati come fuoriquota. Di seguito, il format del torneo, la composizione dei gironi, il programma e tutti i fuoriquota.

Calcio olimpico, il Var: ci sarà anche Valeri

Al torneo di calcio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 sarà presente il VAR. La FIFA, inoltre, ha svelato la lista dei direttori di gara, guardalinee e addetti al VAR che parteciperanno ai tornei di calcio maschile e femminile. Nell’elenco, spiccano due italiani: Francesca Di Monte, della sezione di Chieti, che ricoprirà il ruolo di guardalinee, e Paolo Valeri, della sezione di Roma 2, che sarà addetto al VAR.

La formula del torneo

A partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nel torneo di calcio saranno 16 squadre. Le formazioni sono state divise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno, con le prime due di ogni gruppo che passeranno ai quarti di finale. Successivamente, si entrerà nella fase a eliminazione diretta fino ad arrivare alle finali, che determineranno le posizioni del primo e del secondo posto, e del terzo e quarto posto, con l’assegnazione delle medaglie.

Le nazioni partecipanti, la composizione dei gironi e il programma

Tra le 16 nazioni che prenderanno parte al torneo, non ci sarà l’Italia. La selezione tricolore ha mancato la qualificazione alla competizione: l’ultima partecipazione degli Azzurri risale a Pechino 2008. Tuttavia, tra le squadre blasonate che parteciperanno ci sono Francia, Argentina, Stati Uniti e Spagna.

Di seguito, la composizione dei gironi e il programma completo:

Girone A

Stati Uniti

Francia

Guinea

Nuova Zelanda

24 luglio 2024, ore 17:00: Guinea – Nuova Zelanda

24 luglio 2024, ore 21:00: Francia – Stati Uniti

27 luglio 2024, ore 19:00: Nuova Zelanda – Stati Uniti

27 luglio 2024, ore 21:00: Francia – Guinea

30 luglio 2024, ore 19:00: Nuova Zelanda – Francia

30 luglio 2024, ore 19:00: Stati Uniti – Guinea

Girone B

Argentina

Marocco

Iraq

Ucraina

24 luglio 2024, ore 15:00 Argentina – Marocco

24 luglio 2024, ore 19:00 Iraq – Ucraina

27 luglio 2024, ore 15:00 Argentina – Iraq

27 luglio 2024, ore 17:00 Ucraina – Marocco

30 luglio 2024, ore 17:00 Marocco – Iraq

30 luglio 2024, ore 17:00 Ucraina – Argentina

Girone C

Uzbekistan

Spagna

Egitto

Repubblica Dominicana

24 luglio 2024, ore 15:00 Uzbekistan – Spagna

24 luglio 2024, ore 17:00 Egitto – Rep. Dominicana

27 luglio 2024, ore 15:00 Rep. Dominicana – Spagna

27 luglio 2024, ore 17:00 Uzbekistan – Egitto

30 luglio 2024, ore 15:00 Spagna – Egitto

30 luglio 2024, ore 15:00 Rep. Dominicana – Uzbekistan

Girone D

Giappone

Paraguay

Mali

Israele

24 luglio 2024, ore 19:00 Giappone – Paraguay

24 luglio 2024, ore 21:00 Mali – Israele

27 luglio 2024, ore 19:00 Israele – Paraguay

27 luglio 2024, ore 21:00 Giappone – Mali

30 luglio 2024, ore 21:00 Paraguay – Mali

30 luglio 2024, ore 21:00 Israele – Giappone

Fase ad eliminazione diretta

Venerdì 2 agosto

1) 1a Gruppo A-2a Gruppo B

2) 1a Gruppo C-2a Gruppo D

3) 1a Gruppo B-2a Gruppo A

4) 1a Gruppo D-2a Gruppo C

Lunedì 5 agosto

Vincente quarto di finale 1 – Vincente quarto di finale 2

Vincente quarto di finale 3 – Vincente quarto di finale 4

Giovedì 8 agosto

Finale 3-4 posto

Venerdì 9 agosto

Finalissima 1-2 posto

I fuoriquota

Non saranno le Nazionali maggiori a prendere parte al torneo, bensì le formazioni Under 23 con la possibilità di inserire al massimo tre fuoriquota. Di seguito, la lista completa dei fuoriquota: