Parigi 2024, l’Italia con il record di partecipanti ma è flop di calcio e basket: dopo Gravina, anche Petrucci nel mirino

La mancata qualificazione dell’Italbasket scatena le polemiche nei confronti del presidente Petrucci, le chance olimpiche degli sport di squadra affidate a Velasco ed Egonu e al Settebello.

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Sarà un’Italia da record quella che prepara la partenza per Parigi in vista dei Giochi Olimpici. Mai il gruppo azzurro era stato così folto. In attesa della lista definitiva che dovrebbe arrivare nella giornata di domani, i numeri rivelano che ci saranno circa 390 italiani ai nastri di partenza nella manifestazione a cinque cerchi, numeri che potrebbero anche aumentare nelle prossime ore. Cifre da record soprattutto in considerazione che negli sport di squadra l’Italia avrà soltanto 4 squadre con assenza sifgnificative.

Calcio: un’assenza di 16 anni

L’ultima volta è stata il 2008 poi da quel momento l’Italia non ha più avuto la sua rappresentanza nel torneo di calcio ai Giochi Olimpici. A Pechino la squadra azzurra che contava tra le sue fila giocatori del calibro di Montolivo, Marchisio e Giuseppe Rossi conquistò una medaglia di bronzo storica. Nonostante i tanti successi in ambito europeo e mondiale, per l’Italia il palmares oltre al bronzo del 2008 vede infatti in bacheca solo un oro nel 1936 e un altro bronzo nel 1928. Mai qualificata invece la squadra femminile.

A Los Angeles saranno 20 anni dall’ultima volta e la recente delusione agli Europei con la nazionale di Spalletti eliminata agli ottavi dalla Svizzera ha alzato il livello di attenzione su vivaio e formazione dei giovani. Nel mirino è finito il presidente federale Gravina che tra qualche mese come tutte le federazioni dovrà affrontare un’importante elezione.

Flop basket: anche Petrucci nel mirino

Se il calcio piange il basket di certo non ride. Ieri è arrivata l’eliminazione dell’Italia di Gianmarco Pozzecco dal torneo preolimpico di San Juan. Niente Parigi 2024 per gli azzurri e fotografia di un movimento che negli ultimi anni è sembrato spesso in difficoltà con le poche gioie arrivate quasi per “miracolo” più che per scelte lungimiranti. A Parigi mancheranno anche la squadra femminile e le compagini del 3vs3. E così come per Gravina, anche il presidente Petrucci si trova a far fronte a molte critiche. Anche per lui elezioni in arrivo con la candidatura di Guido Valori, dopo che per anni Petrucci tra Coni e FIP è stata una delle figure dominanti nel mondo dello sport italiano.

Velasco ed Egonu le speranze e c’è il Settebello

Sono solo 4 i team italiani che saranno impegnati negli sport di squadra a Parigi 2024: a qualificarsi sono state le nazionali di volley (maschile e femminile) e quelle di pallanuoto (anche in questo caso sia maschile che femminile). Le maggiori speranze arrivano da Velasco ed Egonu con le ragazze dell’Italvolley che hanno conquistato la vittoria nella Nations League e che sperano di spezzare la maledizione olimpica della pallavolo italiano (e il ct ne sa qualcosa). Ma anche i ragazzi di Fefè De Giorgi hanno aspettative di podio.

La tradizione della pallanuoto italiana spinge a speranze di medaglia anche in vasca affidate soprattutto al Settebello di Sandro Campagna con l’ultima medaglia conquista che risale al 2016 e al bronzo conquistato nella finalina contro il Montenegro.

L’assenza di softball e baseball nel programma di Parigi 2024 pesano sulla presenza degli sport di squadra per l’Italia che proverà a riscattarsi quando le due specialità torneranno protagoniste a Los Angeles. Ma l’Italia in Francia non avrà squadre neanche nel rugby a 7, nella pallamano e nell’hockey su prato.