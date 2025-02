I toscani faranno visita ai nerazzurri, probabilmente privi di diversi titolari: un eventuale pareggio regalerebbe ai giallorossi la prima fuga solitaria

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Il campionato di calcio Primavera riparte con il ventottesimo turno, il primo con la Roma nuova capolista, al comando. I giallorossi chiuderanno la giornata lunedì, potendosi così godere il big match tra le sue due rivali, Inter e Fiorentina. Queste due infatti, si affronteranno nella sfida che aprirà la giornata, con un eventuale pareggio che lancerebbe la Roma verso una fuga solitaria.

Guardando la parte bassa della classifica invece, spiccano due incroci significativi: il Bologna terzultimo andrà a giocarsi una buona fetta di salvezza in quel di Bergamo, contro l’Atalanta lontana sette punti ma reduce da tre sconfitte consecutive, mentre l’Empoli quartultimo ospiterà il Cagliari, potendo approfittare della sfida tra le due rivali per guadagnare punti su entrambe.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Da evidenziare anche il Derby della Mole tra Juventus e Torino, mai stato così equilibrato come quest’anno, e le due sfide valide per le posizioni nei playoff: il Verona farà gli onori di casa al Milan, mentre la Lazio farà visita al Sassuolo.

Primavera Inter-Fiorentina, incognite nerazzurre

Sarà un’Inter ricca di incognite quella che andrà ad affrontare la Fiorentina. In primis, l’emergenza infortuni che ha colpito gli esterni della Prima Squadra di Simone Inzaghi potrebbe portare il tecnico ex Lazio a convocare diversi elementi della Primavera, come già accaduto martedì in Coppa Italia, andando quindi a depauperare la qualità dell’undici di Zanchetta.

In secondo luogo, i Nerazzurri saranno impegnati nella difficilissima trasferta di mercoledì contro il Bayern Monaco in Youth League. Nella sfida che aprirà il ventottesimo turno del campionato Primavera quindi, il tecnico nerazzurro potrebbe optare per un turnover.

La Fiorentina al contrario, non ha questi problemi. La sconfitta contro il Sassuolo però, ha aperto una ferita nella formazione viola, che i ragazzi di Galloppa potranno ricucire immediatamente: battere l’Inter significherebbe portare a quattro le lunghezze di vantaggio dai nerazzurri.

Nei due 4-2-3-1 di partenza contrapposti, i duelli che decideranno con ogni probabilità l’esito del big match saranno quelli sugli esterni, con i due terzini di Zanchetta, Cocchi e Aidoo, che dovranno spingere con continuità per costringere Bertolini e Caprini, ali della Fiorentina, a ripiegare costantemente, limitandone la pericolosità offensiva. I maggiori pericoli dei toscani, nascono proprio dai loro piedi. Una sfida veramente interessante sulla carta, che però potrebbe perdere molti dei suoi protagonisti in vista di una probabile salita in Prima Squadra.

Juventus-Torino per rialzare la testa

La seconda sfida più interessante di giornata è chiaramente il Derby della Mole, non tanto per una questione di classifica, con i Granata fermi all’undicesimo posto, staccati di oltre dieci punti dai bianconeri sesti, ma per un equilibrio che negli scontri “dei grandi” non c’è: il Toro ha infatti vinto il derby d’andata.

D’altro canto la Juventus ha una grandissima occasione per riscattarsi emotivamente dopo la sconfitta, sotto certi aspetti immeritata, rimediata al Tre Fontane contro la Roma settimana scorsa. I bianconeri infatti, hanno subito il pareggio giallorosso dopo l’espulsione molto fiscale di Ngana poco dopo il ventesimo del primo tempo, rimediando poi il 2-1 finale in pieno recupero.

Una beffa, considerando l’ottimo avvio di gara in parità numerica e la strenua resistenza difensiva per oltre un’ora di gioco. La squadra di Magnanelli dovrà riprendersi immediatamente per mantenere il vantaggio su Lazio, Genoa e Verona in ottica sesto posto, l’ultimo che vale l’accesso alla post-season.

Il Torino è reduce da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre, con appena una rete realizzata in 270 minuti. Il marcatore non poteva che essere Gabellini, goleador dei Granata con nove gol all’attivo. È chiaro che le speranze siano tutte risposte in lui.

Primavera 1, 28esima giornata: date e orari

Atalanta-Bologna Sabato 1/3 ore 11

Inter-Fiorentina Sabato 1/3 ore 11

Juventus-Torino Sabato 1/3 ore 13

Sassuolo-Lazio Sabato 1/3 ore 13

Verona-Milan Domenica 2/3 ore 11

Empoli-Cagliari Domenica 2/3 ore 13

Sampdoria-Cesena Domenica 2/3 ore 13

Monza-Genoa Domenica 2/3 ore 15

Udinese-Lecce Lunedì 3/3 ore 15

Roma-Cremonese Lunedì 3/3 ore 15