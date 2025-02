La rete in pieno recupero del centrocampista giallorosso piega la resistenza della Juventus, la sconfitta per mano del Sassuolo costa alla Fiorentina il primato

Il ventisettesimo turno del campionato Primavera deve ancora concludersi con i posticipi odierni, ma le sfide riguardanti la parte alta della classifica hanno già ribaltato le gerarchie del campionato, con i sorrisi di Roma e Sassuolo ai danni della Fiorentina, che in novanta minuti perde partita e primo posto.

Sorpasso giallorosso, Sassuolo in scia

Una giornata chiave in ottica primi posti, con la Roma che ha sfruttato al meglio il regalo del Sassuolo: i giallorossi hanno infatti approfittato della sconfitta della Fiorentina per mano degli emiliani per scavalcare la Viola in classifica, prendendosi la vetta. I neroverdi invece, con questo successo esterno, hanno tenuto il passo dell’Inter, vittoriosa sul campo del Bologna nell’anticipo di sabato, e ridotto a tre sole lunghezze la distanza proprio dalla Fiorentina, ora al secondo posto, l’ultimo che vale l’accesso alle semifinali Scudetto senza passare dai playoff. Un turno che ci ha regalato quattro squadre in cinque punti, per sole due posizioni.

Fiorentina-Sassuolo, la decide Knezevic

Quella del Sassuolo è stata una vittoria pesantissima, considerando anche l’importanza degli scontri diretti ai fini della classifica, con i ragazzi di Bigica che si erano già imposti sui toscani anche all’andata (2-0, gol di Minta e Leone).

I neroverdi hanno così spezzato la striscia positiva della Fiorentina in casa che durava da più di un mese, e lo hanno fatto offrendo una prova di grandissimo carattere, reagendo alla rimonta viola targata Bertolini, autore di una doppietta in tre minuti ad inizio ripresa.

A passare in vantaggio infatti, sono stati gli ospiti allo scadere del primo tempo, quando Daldum ha sbloccato un match rimasto equilibrato per tutti e novanta i minuti. Nella ripresa la Fiorentina ha poi ribaltato il punteggio, subendo però il controsorpasso neroverde firmato da Monta, lanciato verso la porta da un errore di Kouadio, e Knezevic, uno dei più attesi, autore di un bellissimo sinistro di controbalzo dal limite dell’area di rigore.

Roma-Juventus 2-1, Coletta nel recupero

Pochi minuti prima del calcio d’inizio in quel di Firenze, la Roma aveva appena compiuto il proprio dovere, battendo una Juventus che, al netto degli episodi, avrebbe meritato sicuramente qualcosa in più. I bianconeri di Magnanelli infatti, hanno iniziato la sfida del Tre Fontane nel migliore dei modi, con la rete di Merola dopo appena quindici minuti.

Poco dopo però, l’episodio che ha cambiato il match: Ngana è ingenuo nel mettere le mani sulla schiena di Misitano lanciato a rete, spingendo il direttore di gara a estrarre il rosso e assegnare un penalty comunque generoso alla Roma. È lo stesso Misitano a realizzare il pari.

L’assedio giallorosso del secondo tempo porta a un palo e una traversa, per poi concretizzarsi al minuto novantadue, quando Coletta è al posto giusto, al momento giusto, per ribattere in rete un colpo di testa di Levak. Un gol che vale tre punti, e il primato solitario.

Primavera prossimo turno, la 28esima giornata

La prossima giornata vedrà un altro big match: la Fiorentina farà visita all’Inter sabato alle 11, con i nerazzurri reduci da quattro vittorie consecutive, ma con l’impegno della Youth League fissato per mercoledì 5 marzo, in casa del Bayern Monaco: contro la Viola, sarà turnover per la formazione di Zanchetta?

Chi potrebbe approfittare dello scontro diretto tra queste due formazioni è il Sassuolo, impegnato in casa con la Lazio. Infine, impegno agevole sulla carta per la nuova capolista: la Roma di Falsini ospiterà una Cremonese comodamente adagiata a centro classifica.