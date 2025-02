Primavera, la giornata dei big match: Fiorentina-Sassuolo è la svolta del campionato?

Il 27esimo turno del campionato di Primavera è ricco di scontri diretti. Oltre alla sfida tra toscani ed emiliani, la Roma ospiterà la Juventus, mentre l'Atalanta farà visita al Milan

Riparte il campionato Primavera dopo il turno infrasettimanale che ha visto il gruppo di testa formato da Fiorentina, Roma e Inter allungare sulle avversarie, dando la netta impressione che i primi posti validi per l’accesso diretto alle semifinali dei play off saranno assegnati a due di queste tre formazioni.

Il Sassuolo, quarto in classifica, è in fase calante, ma proprio in questa giornata potrebbe rilanciarsi: il ventisettesimo turno sarà infatti ricco di scontri diretti molto interessanti, riguardanti non solamente la parte alta della classifica. Andiamo a scoprire le tre gare principali della giornata.

Fiorentina-Sassuolo, prima contro quarta

Sicuramente il big match di giornata è quello tra Fiorentina e Sassuolo, prima contro quarta, con appena sei punti a dividerle. Viola favoriti sulla carta, sia per il fattore campo a favore, con tre successi consecutivi interni, sia per l’ottima forma mostrata nell’infrasettimanale contro l’Atalanta. Il Sassuolo al contrario, è reduce da un pareggio inaspettato contro la Cremonese, che gli è costato il sorpasso dell’Inter.

Sarà interessante seguire il duello tra le due stelle delle rispettive squadre, Tommaso Rubino e Borna Knezevic. Entrambi trequartisti, il primo, classe 2005, è il capocannoniere della Viola con dodici reti in ventuno gare e ha già esordito in Serie A lo scorso 31 ottobre, giocando sette minuti nella sfida vinta contro il Genoa.

Il secondo invece, è un 2005 croato, in Italia da ormai tre stagioni. Quest’anno sembra essere quello della definitiva esplosione, avendo messo a referto dodici gol e quattro assist in venti partite, diventando il perno della formazione emiliana. In campo ricorda molto l’ex Palermo Franco Vazquez per fisico, movenze e stile di gioco, avendo in comune con l’attuale fantasista della Cremonese anche il piede mancino. La sfida sarà disponibile in chiaro su Sportitalia.

Roma-Juventus a colpi di gol

In contemporanea alla partita tra Fiorentina e Sassuolo, poco meno di trecento chilometri più a sud, si gioca un’altra grande sfida: Roma-Juventus. Una partita che si preannuncia divertente, tra due delle quattro squadre del torneo che possono vantare l’attacco più prolifico del girone, ma anche la difesa più perforata tra le prime sei della classe.

Nella Roma, sono due i profili da seguire con grande attenzione: parliamo di Giulio Misitano, classico centravanti d’area, a segno da due gare consecutive, e Federico Coletta, mezzala classe 2007.

Quest’ultimo è già andato a segno dieci volte in stagione, mostrando una grande tecnica di base e un repertorio particolarmente ampio sia in fase di rifinitura che in quella di finalizzazione: tiro da fuori, calci piazzati, inserimenti senza palla e soprattutto tanti dribbling hanno conquistato gli addetti ai lavori. L’unico limite, per il momento considerando l’età, sembra essere un fisico ancora da sviluppare. Nella Juventus è doveroso citare Alessio Vacca, seconda punta di qualità e reduce dalla doppietta al Lecce.

Milan-Atalanta, squadre in cerca di riscatto

Lunedì sera alle 18, al Vismara arriva l’Atalanta di Bosi, in piena crisi di risultati, con un solo successo e ben tre sconfitte nelle ultime quattro, ad appena cinque punti dalla zona play out. Anche il Milan non sta vivendo un momento particolarmente positivo, con quattro punti persi in sette giorni: un mancato bottino che con molta probabilità ha segnato l’addio alle speranze rossonere di arrivare tra le prime due.

Da tenere d’occhio Mattia Tavanti: il ragazzo sta ripercorrendo le orme di Bastoni prima e Scalvini poi, imponendosi come uno dei migliori difensori centrali del campionato per tempismo d’intervento e marcatura. Gasperini lo ha già portato in Prima Squadra in estate, nell’amichevole contro l’Eintracht, e nel finale di stagione è probabile anche un esordio in Serie A. Nei Rossoneri, citare Liberali (che aveva incantato anche l’ex allenatore rossonero, Paulo Fonseca) è d’obbligo ma anche quasi scontato, con il suo nome che è già molto noto anche tra i tifosi. Optiamo quindi per un altro difensore centrale, Matteo Dutu, arrivato quest’anno dalla Lazio e subito padrone della difesa del Milan, la seconda meno battuta del campionato.

Le altre partite della 27esima giornata

Ventisettesimo turno che si aprirà con la trasferta dell’Inter in quel di Bologna, con i rossoblù alla ricerca disperata di punti salvezza. La formazione meneghina parte con i favori del pronostico e con un De Pieri particolarmente ispirato nell’ultimo periodo, dopo l’esordio in Champions League: nelle ultime tre, è sempre andato a segno. In ottica play off, molto significativa sarà la sfida di lunedì pomeriggio tra Genoa e Lazio, entrambe a distanza di una vittoria dal quinto e sesto posto occupati da Milan e Juventus. Al contrario, la gara tra Cesena ed Empoli dirà molto sugli equilibri nella zona rossa della classifica, con i bianconeri sopra due lunghezze sui toscani.

Primavera, 27esima giornata: gli orari

Di seguito il programma completo del turno del campionato Primavera, con date e orari delle sfide:

Bologna-Inter Sabato 22 febbraio, ore 13

Fiorentina-Sassuolo Domenica 23 febbraio, ore 11

Domenica 23 febbraio, ore 11 Roma-Juventus Domenica 23 febbraio, ore 11

Domenica 23 febbraio, ore 11 Lecce-Sampdoria Domenica 23 febbraio, ore 13

Domenica 23 febbraio, ore 13 Cremonese-Cagliari Domenica 23 febbraio, ore 15

Domenica 23 febbraio, ore 15 Torino-Verona Domenica 23 febbraio, ore 15

Domenica 23 febbraio, ore 15 Udinese-Monza Lunedì 24 febbraio, ore 12

Lunedì 24 febbraio, ore 12 Genoa-Lazio Lunedì 24 febbraio, ore 14

Lunedì 24 febbraio, ore 14 Cesena-Empoli Lunedì 24 febbraio, ore 16

Lunedì 24 febbraio, ore 16 Milan-Atalanta Lunedì 24 febbraio, ore 18