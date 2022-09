Calcio, Ronaldo: un compleanno da Fenomeno a Belo Horizonte!

22-09-2022 15:11

Ronaldo festeggia il compleanno numero 46 sugli spalti del Mineirao, dove il Cruzeiro batte 3-0 il Vasco da Gama e ottiene la promozione nel massimo torneo brasiliano con 7 turni d’anticipo.

Il sodalizio fondato da italiani (ai tempi si chiamava appunto Palestra Italia) militava da tre stagione tra i cadetti, ma l’ingresso in società del campione, già proprietario del Valladolid, faceva presagire la sua riscossa: la scalata del Fenomeno alle vette del calcio mondiale partì proprio da Belo Horizonte nel ’93-’94. 56 gol in 58 gare furono il trampolino di lancio verso la Nazionale (fu riserva ai Mondiali in Usa) e il PSV.